LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: lehendakariaren bilera Confebaskekin, Adimen Artifizialaren moteltzea eta Zinemaldia ate joka

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 27/08/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha comparecido este jueves tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico vasco después de las vacaciones de verano que, como cada año, tiene lugar en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Pradales, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Lehendakariaren eta Confebasken arteko bilera: Imanol Pradalesen bilera-sorta gaur amaituko da, patronalarekin egindako bilerarekin, atzo sindikatuekin gauza bera egin ondoren.

- AAren moteltzea: Donald Trump AEBko presidenteak parekatu egin ditu adimen artifizialaren garapenak ekar lezakeen arriskuaren "gezurra" eta klima aldaketaren "iruzurra".

- Zinemaldia ate joka: Zinemaldia ate joka dagoen honetan, Jose Luis Rebordinos zuzendariak eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena sendotu dute astelehen honetan, Euskal Zinemaren Gala Handiari bultzada berri bat emanez. Hain zuzen ere, euskal zinemaren gala datorren irailaren 22an egingo da Victoria Eugenia antzokian. 

Imanol Pradales Donald Trump Inteligentzia artifiziala Confebask Zinemaldia Politika

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