Será noticia: reunión del lehendakari con Confebask, desaceleración de la IA y cuenta atrás para el Zinemaldia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 15 de septiembre de 2026:

- Reunión del lehendakari con Confebask: La ronda de contactos de Imanol Pradales concluye hoy con la reunión con la patronal, después de que ayer hiciera lo propio con los sindicatos.

- Desaceleración de la IA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado el "bulo" del riesgo que podría conllevar el desarrollo de la inteligencia artificial con el "timo" del cambio climático o el de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

- Cuenta atrás para el Zinemaldia: A escasos días de que empiece el Festival de Cine de San Sebastián, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y el director general de EITB, Andoni Aldekoa, han consolidado su alianza, con un nuevo impulso a la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el próximo martes 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.