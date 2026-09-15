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Será noticia: reunión del lehendakari con Confebask, desaceleración de la IA y cuenta atrás para el Zinemaldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 27/08/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha comparecido este jueves tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico vasco después de las vacaciones de verano que, como cada año, tiene lugar en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
Pradales, en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: lehendakaria Confebaskekin biltzea, Ezker Abertzalearen dezelerazioa eta Zinemaldirako atzerako kontaketa

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 15 de septiembre de 2026:

- Reunión del lehendakari con Confebask: La ronda de contactos de Imanol Pradales concluye hoy con la reunión con la patronal, después de que ayer hiciera lo propio con los sindicatos.

- Desaceleración de la IA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado el "bulo" del riesgo que podría conllevar el desarrollo de la inteligencia artificial con el "timo" del cambio climático o el de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

- Cuenta atrás para el Zinemaldia: A escasos días de que empiece el Festival de Cine de San Sebastián, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y el director general de EITB, Andoni Aldekoa, han consolidado su alianza, con un nuevo impulso a la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el próximo martes 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia. 

Imanol Pradales Donald Trump Inteligencia artificial Confebask Festival de Cine de San Sebastián Política

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