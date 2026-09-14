Lander Martínez: "Es verdad que hay que sacar adelante los presupuestos y nosotros vamos a estar firmes en ello"
El diputado de Sumar ha destacado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que están trabajando para poner sobre la mesa sus propuestas al PSOE. "Si los presupuestos no van adelante, habrá que pensar qué hacer, pero con lo que vamos sacando adelante qpodemos llegar hasta julio", ha señalado.
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