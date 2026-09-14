Entrevista en Euskadi Irratia
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Lander Martínez: "Es verdad que hay que sacar adelante los presupuestos y nosotros vamos a estar firmes en ello"

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Euskaraz irakurri: Lander Martinez: "Egia da aurrekontuak aurkeztu egin behar direla, eta gu horretan tinko egongo gara"

EITB

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El diputado de Sumar ha destacado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que están trabajando para poner sobre la mesa sus propuestas al PSOE. "Si los presupuestos no van adelante, habrá que pensar qué hacer, pero con lo que vamos sacando adelante qpodemos llegar hasta julio", ha señalado.

Sumar Lander Martínez Hierro Presupuestos Generales Política

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