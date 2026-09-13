CRISIS DE CEUTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ministra Rego pide responsabilidad a las CCAA para trasladar a los menores migrantes de Ceuta a la península

La ministra de Juventud e Infancia ha cifrado en 2100 los niños y niñas migrantes que se encuentran en la ciudad. Ha afirmado que muchos huyen de "situaciones muy duras", entre ellas, "violencia sexual o matrimonios forzosos".

CÓRDOBA (ESPAÑA), 12/09/2026.- La ministra de Juventud e Infancia y dirigente de Izquierda Unida, Sira Rego durante la celebración de la Coordinadora Provincial de IU Córdoba este sábado. EFE/ Rafa Alcaide
Sira Rego. Foto: EFE.

Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 2100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta y ha pedido "responsabilidad política" a las comunidades autónomas para trasladarlos a la Península.

"Lo que debemos hacer es desatascar esta situación, de lo que nos hacemos cargo en el Gobierno en la parte que nos corresponde, pero la tutela de los niños en situación de desamparo por ley la tienen las comunidades autónomas", ha insistido.

La ministra ha subrayado que, en muchos casos, se trata de "niños y niñas que están huyendo de situaciones muy duras" en las que carecen de una estructura familiar. "No hay padres, no hay familia. Vienen de estar en la calle. Eso es un dato que me gusta recordar de vez en cuando".

Asimismo, ha trasladado que 700 de son niñas, "muchas de ellas de corta edad".  Ha insistido en que entre ellas, hay algunas que "huyen de violencia sexual o matrimonios forzosos", situaciones calificadas por Rego como "muy extremas". En estos casos ha subrayado la necesidad institucional de ser "prudentes y garantistas" durante el proceso.

En palabras de la ministra, algunos menores "han manifestado que quieren volver con sus familias" a Marruecos, por lo que se están iniciando los expedientes para ello. No obstante, ha recordado que son procedimientos que requieren de "un tiempo jurídico" dado que se trata de una reagrupación familiar, aunque serán remitidos "con carácter urgente en pocos días a Marruecos" para "comprobar que existe una estructura familiar".

Finalmente, ha reconocido que "todavía quedan niños para afiliar y para incorporar en el sistema de acogida" y que, en la medida en la que sea posible trasladar niños y niñas a la Península se podrá ir "mucho más rápido".



Migración Gobierno de España Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Manifestación en Itsasu contra la orden de eliminar el mural en memoria de un miembro de Iparretarrak

Manifestación esta tarde en la localidad labortana de Itsasu contra la orden de borrar el mural de homenaje a un miembro de la organización Iparretarrak: Txomin Olhagaray, fallecido en el año 80 cuando manipulaba un artefacto. La decisión la ha tomado el delegado del Gobierno galo en Iparralde, que ha llevado a juicio al propio ayuntamiento de Itsasu. Los manifestantes consideran que se trata de una obra para dar a conocer parte de la historia del pueblo vasco y han declarado que los nazis actuaron de la misma manera.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV de San Sebastián incidirá en aumentar la oferta residencial y profundizar en un turismo "ordenado y sostenible"

Durante cinco meses, los jeltzales han realizado un proceso de reflexión y escucha con militantes y 500 agentes sociales para identificar los retos de futuro de la ciudad. Se han reunido más de 200 aportaciones. El alcalde, Jon Insausti, ha destacado la importancia de la iniciativa: "Escuchar no es preguntarse qué piensa la gente. Escuchar es estar dispuesto a aceptar otras miradas ".

Cargar más
Publicidad
X