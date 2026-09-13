La ministra Rego pide responsabilidad a las CCAA para trasladar a los menores migrantes de Ceuta a la península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 2100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta y ha pedido "responsabilidad política" a las comunidades autónomas para trasladarlos a la Península.

"Lo que debemos hacer es desatascar esta situación, de lo que nos hacemos cargo en el Gobierno en la parte que nos corresponde, pero la tutela de los niños en situación de desamparo por ley la tienen las comunidades autónomas", ha insistido.

La ministra ha subrayado que, en muchos casos, se trata de "niños y niñas que están huyendo de situaciones muy duras" en las que carecen de una estructura familiar. "No hay padres, no hay familia. Vienen de estar en la calle. Eso es un dato que me gusta recordar de vez en cuando".

Asimismo, ha trasladado que 700 de son niñas, "muchas de ellas de corta edad". Ha insistido en que entre ellas, hay algunas que "huyen de violencia sexual o matrimonios forzosos", situaciones calificadas por Rego como "muy extremas". En estos casos ha subrayado la necesidad institucional de ser "prudentes y garantistas" durante el proceso.

En palabras de la ministra, algunos menores "han manifestado que quieren volver con sus familias" a Marruecos, por lo que se están iniciando los expedientes para ello. No obstante, ha recordado que son procedimientos que requieren de "un tiempo jurídico" dado que se trata de una reagrupación familiar, aunque serán remitidos "con carácter urgente en pocos días a Marruecos" para "comprobar que existe una estructura familiar".

Finalmente, ha reconocido que "todavía quedan niños para afiliar y para incorporar en el sistema de acogida" y que, en la medida en la que sea posible trasladar niños y niñas a la Península se podrá ir "mucho más rápido".





