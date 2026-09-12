Bajo el lema "Badatorren Euskal Herria", EH Bildu ha convocado a sus militantes a la Conferencia Política que celebrará el próximo sábado en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. En dicho encuentro abordarán el análisis de la situación política y el Plan de Acción para el curso 2026-2027, y también votarán el nuevo Protocolo contra la Violencia Machista y el Código Ético del partido.

Según EH Bildu, la Conferencia Política de este año se celebrará en un contexto especial, en el que "Euskal Herria en su conjunto se encuentra bajo la amenaza autoritaria".

En este sentido, la secretaria de Organización de EH Bildu, Sonia Jacinto, ha afirmado que "estamos preparadas para dar lo mejor de nosotras ante cualquier escenario. Euskal Herria siempre ha sabido, también en los momentos difíciles, levantarse y acertar".