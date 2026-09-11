El Constitucional desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley Estatal de Vivienda
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra la Ley Estatal de Vivienda presentado por el Gobierno Vasco en 2024 al considerar que su articulado "contiene unas definiciones operativas para la propia ley" y además "no produce efectos de norma supletoria para las comunidades autónomas".
El alto tribunal ha informado de que en la sentencia se recoge además que la ley "orienta la actuación de todas las administraciones competentes" en materia de vivienda con el fin de "velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella".
Asimismo, declara que en lo recogido en una de sus disposiciones "no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico", ya que según agrega el texto "no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias".
La sentencia, que ha contado con el voto particular de cinco magistrados, responde al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en 2024 contra la citada ley al considerar que vulneraba competencias de Euskadi.
El recurso lo elevó el Ejecutivo presidido en ese momento por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una vez que se agotó sin acuerdo el plazo de negociación abierto con el Gobierno español. Se formalizó sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas que integraban el Gobierno Vasco durante la pasada legislatura, que mantenían que le ley estatal ampliaba derechos también para la CAV.
Tras conocerse la sentencia, el actual consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha aplaudido la decisión del Constitucional que, según ha dicho, respalda el despliegue en la CAV de instrumentos como las zonas tensionadas.
"La resolución no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi, sino como la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional", ha señalado en un comunicado.
Te puede interesar
Melgosa no cierra la puerta a acoger menores de Ceuta, pero recuerda que Euskadi ya tiene "más de los que le corresponden"
La consejera asegura que el sistema vasco de acogida está "tensionado" y que la prioridad ahora es atender a los menores que ya están en Euskadi.
Educación reforzará especialmente el trabajo en la competencia de comprensión lectora
Se revisarán los proyectos lingüísticos de centro y se profundizará en la evidencia disponible sobre el uso educativo de los recursos digitales.
Irene Montero presenta el sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las elecciones generales
Fuentes de Podemos afirman que tiene como objetivo articular "una candidatura nítidamente de izquierdas", aunque no concretan con qué formaciones o figuras políticas.
Los partidos vascos reivindican "las naciones" vasca y catalana en la Diada
En los actos conmemorativos de la Diada en Barcelona, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha avisado que "se equivoca quien pretenda tratar a Euskadi y Cataluña como una comunidad autónoma más". Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha reivindicado derechos nacionales y sociales de nuestros pueblos y nuestras naciones.
María del Río, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu
La Mesa Política de EH Bildu en Bilbao ha propuesto a Del Río para las elecciones municipales de 2027 "para liderar un nuevo ciclo de transformación en la ciudad que ponga a las bilbotarras en el centro".
El Congreso aprueba una ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis
Con esta ley podrían beneficiarse entre 80 000 y 120 000 personas, según los colectivos saharauis.
EH Bildu propone a Nerea Kortajarena como candidata a la alcaldía de San Sebastián
Kortajarena es actualmente secretaria de Programa de EH Bildu y parlamentaria en el Parlamento Vasco desde 2016. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la candidatura de la coalición soberanista en Gipuzkoa, logrando un "resultado histórico" que permitió a la formación superar el 40% de los votos en el territorio.
El Parlamento Vasco celebrará un pleno monográfico sobre seguridad pública a petición de PNV y PSE
El debate partirá de las conclusiones del Basque Segurtasun Foroa, y servirá como base para el futuro Plan Integral de Seguridad 2026-2030.
Andueza, sobre la reforma fiscal de Bizkaia: “Nosotros seremos coherentes y mantendremos nuestra posición”
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha avanzado en Euskadi Irratia que los socialistas abrirán hoy el camino a la ley de reforma fiscal, aunque ha aclarado que la postura de su partido sigue siendo la misma. Así, ha advertido de que, para que la reforma salga adelante en las Juntas Generales, deberán negociar a fondo el contenido con el PNV.