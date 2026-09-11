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Irene Montero presenta el sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las elecciones generales

Fuentes de Podemos afirman que tiene como objetivo articular "una candidatura nítidamente de izquierdas", aunque no concretan con qué formaciones o figuras políticas.
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Irene Montero en una imagen de archivo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Hauteskunde orokorretan ezkerreko indarren buru izateko hautagaitza aurkeztuko du Irene Monterok larunbatean

Agencias | EITB

Última actualización

Irene Montero, número dos de Podemos oficializará este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible" y presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.

Fuentes de Podemos informan de que Montero aprovechará el acto del sábado en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025.

Además, la actual eurodiputada de Podemos presentará los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

El objetivo es articular una candidatura "nítidamente de izquierdas" que aspira a ser "lo más amplia posible", según señalan las mismas fuentes de Podemos. Sin embargo, no concretan con qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir en las próximas elecciones generales, previstas en 2027. 

Por el momento, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que está en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes. La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación.

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