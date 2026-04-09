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Expectación en la izquierda ante el encuentro entre Rufián y Montero en Barcelona

La cita llega tras la propuesta lanzada en los últimos meses por el portavoz de ERC para impulsar una candidatura “plurinacional” que reúna a formaciones como ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, MÉS, Sumar y Podemos.
(Foto de ARCHIVO) La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra (1i); la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero (2i), y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (1d), conversan durante el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea. Hoy, se vota su candidatura en 'primera vuelta', resultado que marcará el pleno previsto para celebrarse en 488 horas, el viernes, 29 de septiembre, en caso de Feijóo no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. Eduardo Parra / Europa Press 27 SEPTIEMBRE 2023;MADRID;SEGUNDO DÍA SESIÓN INVESTIDURA;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;FEIJÓO 27/9/2023
Gabriel Rufián con Irene Montero y Ione Belarra en el Congreso. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ikusmina ezkerrean Rufián eta Monteroren arteko partidaren aurrean Bartzelonan
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Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán este jueves en Barcelona un coloquio centrado en el futuro de la izquierda en el Estado español, en un momento de intenso debate sobre cómo deben articularse las fuerzas progresistas de cara a próximas citas electorales.

El acto, que comenzará a las 18:30 horas en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), estará moderado por el exdirigente de Podemos y Catalunya en Comú Xavier Domènech y llevará por título Què s'ha de fer? (“¿Qué hay que hacer?”).

La cita llega tras la propuesta lanzada en los últimos meses por Rufián para impulsar una candidatura “plurinacional” que reúna a formaciones como ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, MÉS, Sumar y Podemos con el objetivo de facilitar una nueva mayoría progresista junto al PSOE y frenar un eventual gobierno de PP y Vox.

No obstante, la dirección de ERC ya ha rechazado esa posibilidad al insistir en que el partido mantiene su apuesta por concurrir con sus propias siglas. El líder republicano, Oriol Junqueras, no asistirá al encuentro por motivos de agenda, aunque sí estarán presentes varios miembros de la dirección de ERC.

Montero participará en el debate después de que Podemos haya sellado un acuerdo para integrarse en la candidatura de Por Andalucía, reabriendo el debate sobre futuras alianzas entre las distintas fuerzas de la izquierda. Entre los asistentes previstos figura también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, así como representantes de Podem Catalunya y de Comuns.

ERC Podemos Política

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