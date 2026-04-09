Expectación en la izquierda ante el encuentro entre Rufián y Montero en Barcelona

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán este jueves en Barcelona un coloquio centrado en el futuro de la izquierda en el Estado español, en un momento de intenso debate sobre cómo deben articularse las fuerzas progresistas de cara a próximas citas electorales.

El acto, que comenzará a las 18:30 horas en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), estará moderado por el exdirigente de Podemos y Catalunya en Comú Xavier Domènech y llevará por título Què s'ha de fer? (“¿Qué hay que hacer?”).

La cita llega tras la propuesta lanzada en los últimos meses por Rufián para impulsar una candidatura “plurinacional” que reúna a formaciones como ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, MÉS, Sumar y Podemos con el objetivo de facilitar una nueva mayoría progresista junto al PSOE y frenar un eventual gobierno de PP y Vox.

No obstante, la dirección de ERC ya ha rechazado esa posibilidad al insistir en que el partido mantiene su apuesta por concurrir con sus propias siglas. El líder republicano, Oriol Junqueras, no asistirá al encuentro por motivos de agenda, aunque sí estarán presentes varios miembros de la dirección de ERC.

Montero participará en el debate después de que Podemos haya sellado un acuerdo para integrarse en la candidatura de Por Andalucía, reabriendo el debate sobre futuras alianzas entre las distintas fuerzas de la izquierda. Entre los asistentes previstos figura también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, así como representantes de Podem Catalunya y de Comuns.