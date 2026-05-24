Moncloa "respeta pero no comparte" la idea de Esteban sobre el fin de la legislatura

El Gobierno español "respeta pero no comparte" la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

"Tranquilidad", han señalado fuentes de Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban este domingo en su intervención en el acto que el PNV ha celebrado en Durango cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027.

Las mismas fuentes han insistido en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. "Respetamos su opinión, pero no la compartimos", han señalado respecto a Esteban.

Sobre los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han conocido en las últimas horas, las fuentes han mantenido su apoyo de esta semana de esta semana al exlíder socialista.

Y lo hacen al considerar que esos informes constatan el hecho de que "no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el expresidente Zapatero".

En las próximas horas se espera conocer el sumario por el que el juez José Luis Calama ha citado a declarar a Zapatero el 2 de junio.