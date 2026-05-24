EL PNV ABOGA POR EL FIN DE LA LEGISLATURA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Moncloa "respeta pero no comparte" la idea de Esteban sobre el fin de la legislatura

Fuentes del Gobierno español insisten en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. Además, creen que los último informes constatan el hecho de que "no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el expresidente Zapatero".
sanchez-esteban-reunion-moncloa
Imagen de archivo de una reunión entre Sánchez y Esteban. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español "respeta pero no comparte" la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

"Tranquilidad", han señalado fuentes de Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban este domingo en su intervención en el acto que el PNV ha celebrado en Durango cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027.

Las mismas fuentes han insistido en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. "Respetamos su opinión, pero no la compartimos", han señalado respecto a Esteban.

Sobre los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han conocido en las últimas horas, las fuentes han mantenido su apoyo de esta semana de esta semana al exlíder socialista.

Y lo hacen al considerar que esos informes constatan el hecho de que "no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el expresidente Zapatero".

En las próximas horas se espera conocer el sumario por el que el juez José Luis Calama ha citado a declarar a Zapatero el 2 de junio.

Esteban pide a Sánchez que termine la legislatura este año, ya que “sería irresponsable seguir más allá de 2026”
Pedro Sánchez EAJ-PNV Gobierno de España Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los presos enterrados en el cementerio de San Cristóbal marcan el homenaje de la fuga

Los aledaños de la puerta del Fuerte de San Cristóbal han acogido un año más el homenaje a los más de 6.000 presos del franquismo que pasaron por este recinto, que fue cárcel y también sanatorio penitenciario, y en cuya ladera fueron enterrados 131 cuerpos en el denominado "Cementerio de las botellas". En su recuerdo, los presentes han ido depositando botellas con claveles rojos en su interior alrededor de la fotografía de los restos exhumados de uno de los presos, un acto emocionante al que ha precedido el saludo de los txistularis y de un bertsolari.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria comparecerá el martes en el Parlamento tras los incidentes ocurridos en el recibimiento a miembros de la Flotilla

El consejero de Seguridad y los responsables del departamento han lamentado lo sucedido y se han comprometido a dar una respuesta ante lo sucedido: “intentaremos aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar”. Por otra parte, mañana por la mañana, realizará declaraciones ante los medios en Durango.

Cargar más
Publicidad
X