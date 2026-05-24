Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Espainiako Gobernuak "errespetatzen du baina ez dator bat" Aitor Esteban EAJko presidentearen iritziarekin, hau da, "arduragabekeria" litzatekeela Pedro Sanchezen Gobernuak "2026tik haratago jarraitzea, norabiderik gabe, gehiengo egonkorrik gabe" eta "kontrolik gabeko agenda judizializatu batekin".
"Lasaitasuna", adierazi nahi izan dute Moncloako iturriek, Estebanek igande honetan EAJk 2027ko udal hauteskundeetarako urtebete geratzen denean, Durangon egin duen ekitaldian esandakoaren inguruan galdetuta.
Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela azpimarratu dute iturri horiek. "Bere iritzia errespetatzen dugu, baina ez gaude ados", adierazi dute Estebani buruz.
Bestalde, azken orduetan zabaldu diren Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalaren Unitate Zentralak (UDEF) Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohia ikertzen ari den epaitegira igorritako txostenei buruz galdetuta, buruzagi sozialista ohia babestu dute berriz ere Moncloatik.
Izan ere, euren iritziz, "ez dagoela Zapatero presidente ohiak egindako delituaren inolako frogarik edo zantzurik" egiaztatzen dute txosten horiek.
Datozen orduetan espero da sumarioa ezagutzea. Jose Luis Calama epaileak Zapatero ekainaren 2rako deitu du deklaratzera.
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.
Euskadi egunero eraiki eta defendatzeko konpromisoa hartu du EAJk
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu, eta enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzeko.
Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Horren iritziz, “erabat kaltegarriak dira politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat".
Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.
Indarraren erabileran "iparorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, Pradales lehendakarik Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exijentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute. Bestalde, bihar komunikabideen aurrean egingo du agerraldia Zupiriak.