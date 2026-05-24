LEGEGINTZALDIA AMAITZEAREN ALDE EGIN DU EAJ-K

Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak

Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.

Sanchez eta Esteban artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuak "errespetatzen du baina ez dator bat" Aitor Esteban EAJko presidentearen iritziarekin, hau da, "arduragabekeria" litzatekeela Pedro Sanchezen Gobernuak "2026tik haratago jarraitzea, norabiderik gabe, gehiengo egonkorrik gabe" eta "kontrolik gabeko agenda judizializatu batekin".

"Lasaitasuna", adierazi nahi izan dute Moncloako iturriek, Estebanek igande honetan EAJk 2027ko udal hauteskundeetarako urtebete geratzen denean, Durangon egin duen ekitaldian esandakoaren inguruan galdetuta.

Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela azpimarratu dute iturri horiek. "Bere iritzia errespetatzen dugu, baina ez gaude ados", adierazi dute Estebani buruz.

Bestalde, azken orduetan zabaldu diren Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalaren Unitate Zentralak (UDEF) Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohia ikertzen ari den epaitegira igorritako txostenei buruz galdetuta, buruzagi sozialista ohia babestu dute berriz ere Moncloatik.

Izan ere, euren iritziz, "ez dagoela Zapatero presidente ohiak egindako delituaren inolako frogarik edo zantzurik" egiaztatzen dute txosten horiek.

Datozen orduetan espero da sumarioa ezagutzea. Jose Luis Calama epaileak Zapatero ekainaren 2rako deitu du deklaratzera. 

