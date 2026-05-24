Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita
EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Bere iritziz, “erabat kaltegarriak” dira “politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat.
Aitor Esteban EBBko presidenteak Espainiar Estatuko egungo egoera politikoa aztertu du jeltzaleek igande honetan Durangon egin duten ekitaldian, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean. Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, “arduragabekeria litzatekeelako 2026tik haratago jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta agenda kontrolik gabe eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan”.
Estebanek ‘Plus Ultra’ auziari buruzko azken berriak aipatu ditu, Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari zuzenean eragiten diotenak, eta gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Bere iritziz, “erabat kaltegarriak” dira “politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat. Eta oso argi esan nahi dut: hemen ez du denak balio”.
“Estatu espainiarrean ez dago proiekturik, ez dago norabiderik”, deitoratu du EBBko presidenteak, EAJk Landako Gunean egindako ekitaldi jendetsuan. “Zein dira zure lehentasunak? Ez dakigu, ez dago aurrekonturik. Banderatxo ideologikoak dira denak. Gehiengorik gabeko banderatxoak. Kontakizun hutsala”, gaineratu du.
Halaber, Estebanek gogor kritikatu du Monica Garcia Osasun ministroaren jarrera medikuen grebari dagokionez, Osakidetzari zuzenean eragiten ari zaiolako. “Berdin zaie grebak eragin handia izaten jarraitzea osasungintza erabat publikoa den autonomia erkidegoetan, hala nola EAEn. Zuen arduragabekeriak kalte egiten die gure herritarrei”, esan du.
Horregatik, negoziaziorako deia egin du Estatutuaren erreformaren inguruan, gatazka konponduko duen akordio bat lortzen saiatzeko. “Hemendik kudeatzen uzten ez badigute, negoziatzea, negoziatzea eta negoziatzea da bide bakarra. Ez dago besterik. Eseri dadila ministroa medikuekin. Eta Sanchezek egin dezala bestela. Izan ere, Espainiako Gobernuko presidente gisa, ministroa bezain arduratsua da”, ziurtatu du.
Testuinguru horretan, EBBko presidenteak argi utzi du: “Egoera horrek oso zail egiten du Sanchezek legegintzaldia amaitzea”. Eta “erantzunak zentralitate politikotik eskaintzeko” deia egin du, “jendea konponbideen zain baitago, zaratarik eta promesa hutsik gabe” etxebizitzaren, segurtasunaren, osasunaren, hizkuntza-eskubideen edo migrazioaren arloetan, besteak beste.
Autogobernua indartzen jarraitzeko apustua egin du EAJk Durangon egindako ekitaldi jendetsuan
Hurrengo udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, lehendakariak euskal herritar guztien “eskubide historikoak” gogorarazi eta balioetsi ditu. Testuinguru horretan, enegarren aldiz eskatu du Gernikako Estatutua osorik betetzea.
Zupiriak gaitzetsi egin ditu Flotillako ekintzaileak Loiura heldutakoan izandako istiluak eta "probokazioak"
Kezkatuta agertu da atzoko gertakariekin Ertzaintzaren irudia zikindu daitekeelako, are gehiago Palestinako gatazkarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako.
Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren ardura, eta sentitzen duela esan du
Segurtasun sailburuak adierazi du ez zuela gertatu behar, dena hitz eginda zegoelako. “Zailtasunak” onartu ditu horrelakoak “modu baketsuan” konpontzeko, eta Ertzaintzaren eta han bildutakoen jokabidea zuzena izan zen aztertuko dutela gaineratu du.
Indarraren erabileran "iparorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, Pradales lehendakarik Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exijentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute. Bestalde, bihar komunikabideen aurrean egingo du agerraldia Zupiriak.
Flotillako kideen aurka Ertzaintzak izandako jarrera salatu dute EH Bilduk, Sumarrek eta Euskadiko Podemosek
"Elkartasunaren eta giza eskubideen defentsaren ikur den flotillaren aurkako bortizkeriak ez du inolako justifikaziorik. Isralek bahitutako pertsonak Euskal Herrira ailegatzean kolpatu eta atxilotzea ez da onargarria" ohartarazi du EH Bilduk. Oso gogor mintzatu dira Sumar eta Podemos ere.
De Andresen ustez, Zapatero "gizatxarra" da eta Venezuela "bere burua aberasteko" erabili du
Euskadiko PPren presidenteak normaltzat jo du sozialista askok inputazioa ez sinistea, "sozialisten ereduari jarraikiz" jokatu baitzuen Zapaterok. "Horregatik ez dut sinisten", azpimarratu du.
Torresen iritzian, "harrigarria eta ulertezina" da EAJk Munduko Txapelketaren harian "atzera egin izana"
Bizkaiko PSE-EEko idazkari nagusi eta bigarren lehendakariorde Mikel Torres Donostia eta Bilboko hautagaitzen alde agertu da, eta Bilbok 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izan behar duela eta Euskadik, oro har, erronka horri aurre egiteko jarrera erakutsi behar duela esan du.