EAJREN EKITALDIA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, jarraitzea "arduragabekeria" litzatekeela iritzita

EBBko presidenteak gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Bere iritziz, “erabat kaltegarriak” dira “politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat. 

DURANGO, 24/05/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (i) y el lehendakari Imanol Pradales (d), saludan en su llegada al mitin que el PNV ha organizado este domingo en Durango, Bizkaia, con el lema 'Aurrera Diharduen Indarra', “La fuerza que sigue adelante”, a un año de las elecciones municipales y forales. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

Aitor Esteban EBBko presidenteak Espainiar Estatuko egungo egoera politikoa aztertu du jeltzaleek igande honetan Durangon egin duten ekitaldian, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean. Estebanek legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu dio Sanchezi, “arduragabekeria litzatekeelako 2026tik haratago jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta agenda kontrolik gabe eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan”.

Estebanek ‘Plus Ultra’ auziari buruzko azken berriak aipatu ditu, Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari zuzenean eragiten diotenak, eta gogorarazi du dagoeneko bederatzi “eskandalu judizial” irekita daudela Espainiako Gobernuaren inguruan. Bere iritziz, “erabat kaltegarriak” dira “politikaren eta gobernuaren egonkortasunaren irudiarentzat. Eta oso argi esan nahi dut: hemen ez du denak balio”.

Estatu espainiarrean ez dago proiekturik, ez dago norabiderik”, deitoratu du EBBko presidenteak, EAJk Landako Gunean egindako ekitaldi jendetsuan. “Zein dira zure lehentasunak? Ez dakigu, ez dago aurrekonturik. Banderatxo ideologikoak dira denak. Gehiengorik gabeko banderatxoak. Kontakizun hutsala”, gaineratu du.

Halaber, Estebanek gogor kritikatu du Monica Garcia Osasun ministroaren jarrera medikuen grebari dagokionez, Osakidetzari zuzenean eragiten ari zaiolako. “Berdin zaie grebak eragin handia izaten jarraitzea osasungintza erabat publikoa den autonomia erkidegoetan, hala nola EAEn. Zuen arduragabekeriak kalte egiten die gure herritarrei”, esan du.

Horregatik, negoziaziorako deia egin du Estatutuaren erreformaren inguruan, gatazka konponduko duen akordio bat lortzen saiatzeko. “Hemendik kudeatzen uzten ez badigute, negoziatzea, negoziatzea eta negoziatzea da bide bakarra. Ez dago besterik. Eseri dadila ministroa medikuekin. Eta Sanchezek egin dezala bestela. Izan ere, Espainiako Gobernuko presidente gisa, ministroa bezain arduratsua da”, ziurtatu du.

Testuinguru horretan, EBBko presidenteak argi utzi du: “Egoera horrek oso zail egiten du Sanchezek legegintzaldia amaitzea”. Eta “erantzunak zentralitate politikotik eskaintzeko” deia egin du, “jendea konponbideen zain baitago, zaratarik eta promesa hutsik gabe” etxebizitzaren, segurtasunaren, osasunaren, hizkuntza-eskubideen edo migrazioaren arloetan, besteak beste.

El presidente del EBB, Aitor Esteban (i), y el Lehendakari, Imanol Pradales (d), durante el acto político ADI 26/27, a 24 de mayo de 2026, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). El PNV celebra este domingo en Landako Gunea de Durango el acto ADI 26/27, concebido como el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y forales de mayo de 2027. Bajo el lema ‘Aurrera Diharduen Indarra’, el Euzkadi Buru Batzar busca movilizar a sus bases ante la inminencia de las citas electorales. David de Haro / Europa Press 24/5/2026
EAJ-PNV Alderdi Politikoak Espainia Espainiako gobernua Pedro Sanchez Politika

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X