Correoseko presidente ohiak Leire Diezi kargu bat eman ziola uste du UCOk
UCOren arabera, Juan Manuel Serranok parte-hartze aktiboa izan zuen ikertutako gertakarietan, "bai SEPIren enpresa-eremuan etekinak lortzearekin lotuta, bai PSOEko kide jakin batzuen zein Espainiako Gobernuaren interesen defentsarekin lotuta".
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) uste du Pedro Sanchezen kabineteburu ohi eta Correoseko presidente ohi Juan Manuel Serranok postu bat lortu ziola Leire Diez militante sozialista ohiari erakunde horretan. Helburua zen Vicente Fernandez SEPIko presidente ohiarekin batera osatzen zuen sareko kideek postu garrantzitsuak izatea, haien edo hirugarrenen onurarako.
Ildo horretatik "rol nagusia" eman dio sarean, eta nabarmendu du lehenengo jarduketak "garrantzi penala" duela, "auzirako interesgarritzat jotzen dena eta bildutako elementuek Serranori parte-hartzea ematen diotena, eta Leire Correoseko Toki Administrazioko Arloko arduradun izendatzearekin berarekin zerikusia duela", Santiago Pedraz kasuko epaileari emandako azken txostenean dioenez.
UCOren arabera, Juan Manuel Serranok parte-hartze aktiboa izan zuen ikertutako gertakarietan, "bai SEPIren enpresa-eremuan etekinak lortzearekin lotuta, bai PSOEko kide jakin batzuen zein Espainiako Gobernuaren interesen defentsarekin lotuta".
Leire Diezek Correosen bete zuen kargurako, UCOk azaldu du Correoseko langileen gutxienez bost barne-hautagaitza aurkeztu zirela, baina Antolakuntza Garapeneko eta Pertsonen zuzendariorde Patricia Alvarez Sanchezek uste zuen bat ere ez zegoela eskatutako profilarekin bat, eta, beraz, kanpo-bilaketa egin behar zela. Hala, Leire aukeratu zuten profil egokiena bezala elkarrizketa bat egiteko.
Leire Diezek azaldu zuen bere eginkizun nagusia Serrano "babestea" zela, eta adierazi zuen SDEP "erreferentziazko bulegoa" izatea nahi zuela "presidentetzarako aholkularitza zuzendaria" bezalako gaietarako, eta kontratu horien ehuneko bat Vicente Fernendezek eraman zezakeen.
Fernandezek, txostenak gaineratzen duenez, aholkularitza juridikoko kontratua azkar formalizatzeko interesa agertu zuen, Juan Manuel Serranok Correoseko presidente izaten jarrai zezan kontratuaren luzapenari buruz erabakitzeko unean, eta hortik ondoriozta liteke Serrano "kontratu horren inguruabarren jakitun izan zitekeela, eta, bere esku-hartzerik gabe, kontratuaren balizko luzapena arriskuan egongo litzatekeela".
SDEPi esleitutako kontratu guztiak esleitzeagatik, SEPIko presidente ohiak 214.000 euro inguru jaso zituen 2022tik 2024ra bitartean.
UCOk bere txostenean azaldu duenez, Leire Diez eta Serranoren arteko harremana 2020ko azaroan hasi zen, gutxienez; izan ere, data horretan bien arteko WhatsAppeko lehen mezuak topatu dituzte, Leire ENUSAn zegoenean. 2018ko uztailetik 2023ko abendura Correoseko presidente izan zen Serrano, eta aurretik PSOEren Batzorde Exekutibo Federalaren Kabineteko buru izan zen, 2014 eta 2018 urteen artean.
UCOren arabera, biek "maiz" zituzten elkarrizketa horietan Vicente Fernandezekin izandako bilera eta topaketei buruzko aipamenak ere jasotzen dira. Adibidez, 2021eko maiatzean, Leire Diezi Correosen kargu bat ematea proposatu zion Serranori. Elkarrizketa horietan, SEPIko presidente ohiak galdetu zion ea "Leireri buruz hitz egiten ari ginena martxan" jar zitekeen.
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