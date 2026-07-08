Adierazpen polemikoak
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PSOEk eta sindikatuek Feijooren aurka egin dute absentismoa "minbizi bat" dela adierazteagatik

Sozialistek kritikatu dute PPk  lan eskubideak murriztea proposatzea, enpresen lehiakortasuna hobetzeko.

PAMPLONA, 08/07/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ataviado con la típica vestimenta pamplonica, asiste este miércoles al segundo encierro de los Sanfermines 2026 que protagonizarán los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago. EFE/ Diego Puerta/PP SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Sanferminetako bigarren entzierroan izan da Feijoo. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

PPko buruzagi Alberto Nunez Feijooren lan-absentismoari buruzko adierazpenek kritika oldea piztu dute Gobernuaren, PSOEren eta sindikatu nagusien aldetik. Haien esanetan, Feijook lan-eskubideak zalantzan jarri ditu eta bidegabe parekatu ditu mediku-bajak eta justifikaziorik gabeko absentismoa.

PSOEko Antolakuntza eta Lurralde Koordinazioko idazkariorde Elisa Garridok asteazken honetan adierazi du PPk proposatzen duen "neurri bakarra" langileen eskubideak "murriztea" dela.

RNE irratiari emandako elkarrizketa batean, Garridok egotzi dio Feijoori laneko bajak, ordaindutako baimenak eta absentismoa "zaku berean sartu" izana. PPko buruzagiak fenomeno hori ekonomiaren "minbizia" dela esan zuen, eta zalantzan jarri zuen langile batek baja medikoan dagoenean lanera joaten denean jasotzen dituen prestazio berberak jasotzea.

Buruzagi sozialistak adierazpen horiek PPk berriki aurkeztutako beste proposamen batekin lotu ditu: haurdunaldian laguntzen bidez jaio gabeko umekia babesteko lege bat sustatzea. "Enbrioia babestuko du, baina emakume horrek arrisku handiko haurdunaldiagatik baja hartzen badu, Feijook dio hori minbizia dela eta soldata jaitsi behar zaiola", adierazi du.

"Betiko kontakizun bera"

Garridoren iritziz, PPren planteamenduak "betiko kontakizun berari" erantzuten dio: enpresen lehiakortasuna hobetzeko, lan-eskubideak murriztu behar direla. Horren aurrean, absentismoari buruzko eztabaida "serioa" eskatu du, eta osasun publikoaren baliabideak indartzea defendatu du, osasun-arreta bizkortzeko.

Agerraldi berean, Garridok PSOEri eragiten dioten ikerketa judizialei ere egin die erreferentzia. Salatu du, haren esanetan, “garrantzi gehiegi hartu duen epaileen gutxiengo bat badagoela”, eta "eragile politiko" gisa jokatzen dute, instrukzio judizial batzuetan oinarrizko eskubideak urratuz.

Sindikatuen jarrera

Comisiones Obreraseko idazkari nagusi Unai Sordok PPko buruzagiaren hitzak "asmo-adierazpen" gisa kalifikatu ditu.

X sare sozialaren bidez ohartarazi du gaixo dauden pertsonek lanean jarrai dezatela planteatzea, aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak murriztea edo mediku-bajetan iruzur orokortua dagoela aurrez jotzea PPk defendatuko lukeen lan-ereduaren aurrerapena dela.

Ildo beretik mintzatu da UGT sindikatuko idazkari nagusi Pepe Alvarez. Gogorarazi du hitzarmen kolektiboetan adostutako hobekuntzek "lege-indarra" dutela eta errespetatu egin behar direla. Gainera, azpimarratu du justifikaziorik gabeko absentismoak dagoeneko zigorrak dituela, eta "zentzugabekeriatzat" jo du laneko bajak, baimenak eta lizentziak fenomeno horrekin parekatzea.

Eztabaida Bilbon enpresariekin egindako topaketa baten ondoren sortu zen, asteartean. Bertan, Alberto Nunez Feijook adierazi zuen Espainiako lan-absentismoa "ezin dela eutsi" eta "ordaindu ezin dugun minbizia" dela. PPko presidenteak haren kostua 30.000 milioi eurotik gorakoa dela esan zuen, eta Gizarte Segurantzaren 70.000 milioi euroko defizitarekin lotu zuen.

Gobernuko presidente Pedro Sanchezek ere bat egin zuen kritikekin, eta adierazi zuen: "Laneko bajak 'minbizi' deitzen dituenak eta gaixo dauden langileek gutxiago kobratu behar dutela proposatzen duenak argi uzten du zein alderen alde dagoen". Horrela, oposizioko buruzagiaren adierazpenek piztutako talka politikoa areagotu egin da.

Zer da absentismoa? Patronalaren eta sindikatuen arteko talkaren arrazoiak
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