PSOEk eta sindikatuek Feijooren aurka egin dute absentismoa "minbizi bat" dela adierazteagatik
Sozialistek kritikatu dute PPk lan eskubideak murriztea proposatzea, enpresen lehiakortasuna hobetzeko.
PPko buruzagi Alberto Nunez Feijooren lan-absentismoari buruzko adierazpenek kritika oldea piztu dute Gobernuaren, PSOEren eta sindikatu nagusien aldetik. Haien esanetan, Feijook lan-eskubideak zalantzan jarri ditu eta bidegabe parekatu ditu mediku-bajak eta justifikaziorik gabeko absentismoa.
PSOEko Antolakuntza eta Lurralde Koordinazioko idazkariorde Elisa Garridok asteazken honetan adierazi du PPk proposatzen duen "neurri bakarra" langileen eskubideak "murriztea" dela.
RNE irratiari emandako elkarrizketa batean, Garridok egotzi dio Feijoori laneko bajak, ordaindutako baimenak eta absentismoa "zaku berean sartu" izana. PPko buruzagiak fenomeno hori ekonomiaren "minbizia" dela esan zuen, eta zalantzan jarri zuen langile batek baja medikoan dagoenean lanera joaten denean jasotzen dituen prestazio berberak jasotzea.
Buruzagi sozialistak adierazpen horiek PPk berriki aurkeztutako beste proposamen batekin lotu ditu: haurdunaldian laguntzen bidez jaio gabeko umekia babesteko lege bat sustatzea. "Enbrioia babestuko du, baina emakume horrek arrisku handiko haurdunaldiagatik baja hartzen badu, Feijook dio hori minbizia dela eta soldata jaitsi behar zaiola", adierazi du.
"Betiko kontakizun bera"
Garridoren iritziz, PPren planteamenduak "betiko kontakizun berari" erantzuten dio: enpresen lehiakortasuna hobetzeko, lan-eskubideak murriztu behar direla. Horren aurrean, absentismoari buruzko eztabaida "serioa" eskatu du, eta osasun publikoaren baliabideak indartzea defendatu du, osasun-arreta bizkortzeko.
Agerraldi berean, Garridok PSOEri eragiten dioten ikerketa judizialei ere egin die erreferentzia. Salatu du, haren esanetan, “garrantzi gehiegi hartu duen epaileen gutxiengo bat badagoela”, eta "eragile politiko" gisa jokatzen dute, instrukzio judizial batzuetan oinarrizko eskubideak urratuz.
Sindikatuen jarrera
Comisiones Obreraseko idazkari nagusi Unai Sordok PPko buruzagiaren hitzak "asmo-adierazpen" gisa kalifikatu ditu.
X sare sozialaren bidez ohartarazi du gaixo dauden pertsonek lanean jarrai dezatela planteatzea, aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak murriztea edo mediku-bajetan iruzur orokortua dagoela aurrez jotzea PPk defendatuko lukeen lan-ereduaren aurrerapena dela.
Ildo beretik mintzatu da UGT sindikatuko idazkari nagusi Pepe Alvarez. Gogorarazi du hitzarmen kolektiboetan adostutako hobekuntzek "lege-indarra" dutela eta errespetatu egin behar direla. Gainera, azpimarratu du justifikaziorik gabeko absentismoak dagoeneko zigorrak dituela, eta "zentzugabekeriatzat" jo du laneko bajak, baimenak eta lizentziak fenomeno horrekin parekatzea.
Eztabaida Bilbon enpresariekin egindako topaketa baten ondoren sortu zen, asteartean. Bertan, Alberto Nunez Feijook adierazi zuen Espainiako lan-absentismoa "ezin dela eutsi" eta "ordaindu ezin dugun minbizia" dela. PPko presidenteak haren kostua 30.000 milioi eurotik gorakoa dela esan zuen, eta Gizarte Segurantzaren 70.000 milioi euroko defizitarekin lotu zuen.
Gobernuko presidente Pedro Sanchezek ere bat egin zuen kritikekin, eta adierazi zuen: "Laneko bajak 'minbizi' deitzen dituenak eta gaixo dauden langileek gutxiago kobratu behar dutela proposatzen duenak argi uzten du zein alderen alde dagoen". Horrela, oposizioko buruzagiaren adierazpenek piztutako talka politikoa areagotu egin da.
Zure interesekoa izan daiteke
Transferentzien inguruko negoziazioak ez doazela ondo onartu du Ubarretxenak
Eusko Jaurlaritzako Autogobernu sailburuak onartu du materia zailak dituztela mahai gainean, baina "borondate politikoa" egonez gero oztopoak gainditzea posible dela uste du.
Pau Blasi legebiltzarkide sozialistak “pazientzia” izateko eskatu dio lehendakariari eskumenen negoziazioan
Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak jarrerak lasaitzeko eskatu dio Pradalesi, lehendakariak joan den astean salatu ondotik Espainiako Gobernuak transferentzien inguruko akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela. Testuinguru horretan, Blasik azpimarratu du "hitz potolorik gabe" aritu behar dela eskumenen negoziazioa behar bezala bideratzeko.
Epaileak ukatu egin dio Begoña Gomezi NATOren goi-bilerara joatea, baina Londresera bidaiatzeko baimena eman dio
Gomezen defentsak uztailaren 7tik 10era Espainiatik irtetea eskatu zuen, NATOk Turkian egitekoa duen goi-bilerara joateko eta, ondoren, Londresera, alabaren graduaziora.
Hamasek Gazako gobernua utzi du eta Palestinako batzorde teknokrata bati eman dio boterea
Hamas desegin ondoren, organo horrek eskualdea kudeatu beharko du, su-etenean jasotako jarraibideei jarraituz.
Lehendakari bat aurrenekoz txupinazoan: "Beste herritar bat bezala, kalean ibiltzea da nire helburua"
Lehen aldia da jardunean dagoen lehendakari bat San Fermineko txupinazoan udaletxean dagoela gonbidatu gisa eta ETBko saio berezian izan da. "Jendeak gozatzea, bakean eta errespetuz", hori espero du Imanol Pradalesek.
Juanma Morenok Andaluziako presidente kargua hartu du hirugarrenez
Juanma Moreno Andaluziako Alderdi Popularreko buruak hirugarrenez hartu du Juntako presidente kargua. San Telmo Jauregian egin da ekitaldia eta bertan izan da Manuel Gavira presidenteordea, Voxen Andaluziako burua. Karguaren zina egin ostean Andaluziako presidentea "harro" agertu da. Aipamena egin die Andaluzian jaio zirenei eta baita "gaur egun kanpotik etorri eta berea den lurrarekin konpromisoa hartu dutenei" ere. Voxekin koalizioan abiatu duen legealdia "emankorra" eta "luzea" izatea espero duela gaineratu du.
Matutek, Sanchezen gobernuaren "egoera delikatuari" buruz: "Gobernatzea ez da eustea"
EH Bilduk Kongresuan duen diputatu eta bozeramaile ondokoak uste du gobernu bat zuzentzeari "helburu bat" eman behar zaiola, eta kasu honetan "eskubide sozial, demokratiko eta nazio anitzen agendan aurrera egitea" dela.
Ehunka lagun kalera atera dira Iruñean preso eta iheslaririk gabeko jaiak aldarrikatzeko
Sare taldeak adierazi duenez, presoak eta iheslariak Euskal Herrira itzultzeko prozesua "eskailerako azken mailan" dago, eta hori gainditzeko ohiko espetxe-legedia aplikatzeko eta mobilizazio sozialarekin jarraitzeko deia egin du, sanferminen hasierarekin bat eginez.
Transferentzien akordioa ez betetzea "errespetu falta onartezina" dela ohartarazi dio lehendakariak Sanchezi
"Beti 'ezetz' esaten duen eta proposamenik egiten ez duen horma baten aurka egin dugu talka", azaldu du Imanol Pradalesek, Jaurlaritzak asteon zenbait Ministeriorekin egindako bilerei buruz. Horregatik, aldeen arteko konfiantza "gero eta txikiagoa" dela ohartarazi dio Espainiako Gobernuko presidenteari.