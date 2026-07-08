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Trumpek amaitutzat eman du Iranekin adostutako su-etena eta dio ez duela gehiago negoziatu nahi

Donald Trump AEBko presidenteak Ankaran adierazi duenez, Iranekin adostutako su-eten akordioa "amaitu da", eta baztertu egin du negoziazioekin jarraitzea, herrialdea "gaixo, gaizto eta bortitzek zuzentzen" dutela iritzita.

Donald Trump, NATOko goi-bileran. Argazkia: EFE

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EITB

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Donald Trumpek su-etenari buruz Iranekin lortutako esparru-akordioa amaitutzat jo du asteazken honetan, uztailaren 8an, Ankaran, NATOko buruzagien goi-bileran parte hartzen ari den bitartean. AEBko presidenteak adierazi du ez duela Teheranekin negoziatzen jarraitu nahi, eta akordioa "amaitu dela" esan du, Iran "zaborra" delako.

Trumpek adierazpen horiek hedabideen aurrean egin ditu, NATOko idazkari nagusi Mark Rutterekin batera, Aliantzako buruzagien goi-bilerako bigarren jardunaldiaren hasieran.

"Niretzat hau amaitu da. Ez dut haiekin negoziatu nahi, zaborra direlako. Gaixo dauden pertsonak dira, gaixo, gaizto eta bortitz diren pertsonen agindupean", adierazi du AEBko presidenteak.

"Arma nuklear bat izango balute..."

Trumpek gaineratu du Iranek arma nuklear bat izango balu, erabiliko lukeela. "Arma nuklear bat izango balute, erabiliko lukete", esan die kazetariei Turkiako hiriburuan.

"Nire ustez, hau amaitu da. Uste dut (negoziatzaileak) denbora galtzen ari direla. Haiek (iraniarrak) gezurti talde bat dira", amaitu du Trumpek.

AEBko presidentearen adierazpenak Iranen eta Estatu Batuen arteko azken liskar eta eraso-trukeen ondoren iritsi dira.

AEBko indarrek bart Irani eraso zioten, Iranek Ormuzeko itsasartea zeharkatzen ari ziren hiru merkataritza-ontziren aurka egindako erasoen erantzun gisa. Iranek, bere aldetik, Persiako Golkoko hainbat herrialdetan AEBek dituzten base militarrak bonbardatu zituen mendeku gisa.

Eraso horien aurretik, Estatu Batuek nazioarteko merkatuetan Irango petrolioa saltzeko baimena indargabetu zuten, Ormuzeko itsasartean ontzien aurkako erasoengatik hartutako neurri gisa.

Donald Trump Iran Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

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