NATOren goi-bilera
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"Espainiarekin alferrik da": Trumpek merkataritza guztia eteteko mehatxua egin du

AEBko presidenteak merkataritza-trukeak hausteko asmoa agertu du Espainiak gastu militarra igotzeari uko egin ondotik; Espainiako Gobernuak, berriz, "lasaitasunez eta normaltasunez" hartu du mehatxua.

Iragarkia
ANKARA (Turkey), 08/07/2026.- US President Donald Trump meets with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) on the sidelines of the NATO summit in Ankara, Turkey, 08 July 2026. The NATO Summit takes place from 07-08 July. (Turquía) EFE/EPA/FILIP SINGER / POOL
18:00 - 20:00
Donald Trump NATOren goi-bileran, Ankaran (Turkia), asteazken honetan
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EITB

Azken eguneratzea

Ez da presioaz baliatzen den lehen aldia, baina oraingoan Donald Trumpek beste urrats bat eman du Espainiaren aurkako mehatxuetan. AEBko presidenteak alde biko merkataritza eta bisita instituzionalak berehala eteteko mehatxua egin du, herrialdea "aliatu beldurgarritzat" jo eta "Espainiarekin alferrik dela" ziurtatu ondotik.

Ankaran (Turkia) egin ditu adierazpenok Trumpek, NATOren goi-bileran Mark Rutte aliantza atlantikoko idazkari nagusiarekin batera emandako prentsaurrekoan. Estatubatuarrak Espainiako Gobernuak bere defentsa-gastua BPGaren % 5era igotzeari zuzenean uko egin izana argudiatu du neurria justifikatzeko, eta gogor kritikatu du inbertsio nazionala % 2ko mugan mantentzea.

"Espainia bazkide negargarria da NATOn. Ez dute parte hartzen, ez dute ordaintzen. Ez dut Espainiarekin zerikusirik izan nahi. Mesedez, moztu merkataritza harremanak Espainiarekin, baita bisitak ere (...) Ez dugu ezer jakin nahi", adierazi du Trumpek prentsaurrekoan. AEBko presidentearen arabera, harremana "berehala" eten behar da, "Espainiarekin alferrik delako, jende gaiztoa direlako". Ondorengoa ere gaineratu du: "Diru asko irabazten dute gure bizkar, eta askoz gutxiago irabaztea lortuko dugu. Ez dut haiekin negoziorik egin nahi".

Espainiako Gobernuak "lasaitasunez" hartu du mehatxua

Trumpek adierazpenok egin eta berehala iritsi da Espainiako Gobernuaren erantzuna. Moncloatik adierazi dutenez, "lasaitasunez eta normaltasunez" jaso dituzte AEBko presidentearen hitzak, eta gaineratu dute harreman komertziala Europar Batasun osoarekin kudeatzen dela; beraz, ezin dela estatu kide bakar baten aurka bereziki egin.

Era berean, Sanchezen Gobernuak nabarmendu duenez, harreman komertzialak enpresen artean ezartzen dira, eta ez gobernuen artean. Bestalde, argi utzi nahi izan du Estatu Batuek superabit komertziala dutela Espainiarekin (erosten dietena baino gehiago saltzen baitiete); beraz, harreman horretatik "onura gehiago" ateratzen dutela gaineratu dute Moncloako iturriek.

Amaitzeko, Espainiako Gobernuak ziurtatu du harreman sozial, kultural eta ekonomiko bikaina duela Estatu Batuekin: "Eta ez da gure asmoa hori aldatzea. Alde biko harremana onuragarria da bi herrialdeentzat, bai merkataritzan, bai defentsan", gaineratu dute.

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