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Marine Le Pen hauteskundeetara aurkeztu ahal izango da, Justiziak zigorra murriztu ostean

Iazko martxoan, kargu publikoan aritzeko bost urteko inhabilitazioa eta lau urteko espetxe zigorra ezarri zioten politikari ultraeskuindarrari, diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik. Orain, zigor hori hiru urteko espetxe zigorrera eta 15 hilabeteko inhabilitaziora murriztuta geratu da. 

Paris (France), 07/07/2026.- Rassemblement National (RN) parliamentary party leader Marine Le Pen arrives at the Paris courthouse for a hearing on the verdict in her appeal trial in Paris, France, 07 July 2026. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra
Marine Le Pen, astearte honetan, epaia ezagutu aurretik. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Marine Le Pen Batasun Nazionaleko buruzagi ultraeskuindarrak 2027ko Frantziako presidentetzarako hauteskundeetan aurkeztu ahal izango da, Parisko Apelazio Auzitegiak astearte honetan haren aurkako aurkako zigorra arindu ostean. Hala ere, zigorra betetzen jarraitu beharko du, orkatilan edo besoan kontrol telematikoko gailua jarrita.

57 urteko politikaria 2025eko martxoan zigortu zuen Frantziako auzitegi batek. Funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik, lau urteko espetxe-zigorra ezarri zioten —horietatik bi, eskumuturreko elektronikoarekin bete beharrekoak—, eta Europako Parlamentuak emandako dirua, bere alderdiaren mesedetan erabiltzeagatik, bost urtez kargu publikoetarako gaitasunik gabe uztea ere agindu zuen epaileak.

Gaur zabaldutako epaiak, zigor hori hiru urteko espetxe zigorrera —bakarra bete beharko du, gailu telematikoarekin— eta 45 hilabeteko inhabilitaziora murriztu du. Berriro delitu bera egin ezean, kargu publikoan aritzeko inhabilitazioa 15 hilabetera mugatuko da, eta horrenbestez, bidea libre izango du datorren urteko apirilean egingo diren bozetara aurkezteko. 

Hori bai, gailu elektronikoa eraman beharko du, eta Le Penek publikoki esana du ez duela kanpainarik egingo horrelakorik eraman behar badu.

Le Penek Parisko Apelazio Auzitegian aurkeztu zuen helegitea. Prozesuan zehar, Fiskaltzak ia bere horretan mantendu zuen hasierako eskaera: lau urteko espetxe-zigorra —horietako bat eskumuturreko elektronikoarekin bete beharrekoa— eta bost urteko desgaikuntza.

 

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