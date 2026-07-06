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Ebola agerraldiak 500 hildako baino gehiago eragin ditu Kongoko Errepublika Demokratikoan

Tokiko agintarien arabera, 1.561 ebola kasu baieztatu dituzte eta horietatik 253k gaixotasuna gainditu dute. 

Bunia (Congo, The Democratic Republic Of The), 23/05/2026.- Sanitation workers wearing protective gear disinfect market stalls at a wet market in Bunia, Ituri province, Democratic Republic of the Congo, 23 May 2026, as part of containment measures to halt the spread of the Ebola virus. The World Health Organization (WHO) recently raised the national risk level to 'very high' following a surge in cases. The outbreak, officially declared by the DRC Ministry of Health on 15 May, is driven by the Bundibugyo strain of the virus, for which there are currently no approved vaccines or specific therapeutic treatments. EFE/EPA/STRINGER
Kongoko Errepublika Demokratikoan babes-ekipamenduak dituzten osasun-langileak. Artxiboko argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ebolaren azken agerraldiaren ondorioz, gutxienez 506 pertsona hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoan, bertako gobernuak astelehen honetan zabaldutako informazioaren arabera. 

Halaber, 1.561 positibo baieztatu ditu eta horietatik 253k gaixotasuna gainditzea lortu dute. 

Non eta noiz hasi zen azken ebola agerraldia?

Azken ebola agerraldia maiatzaren 15ean deklaratu zuten Kongoko Errepublika Demokratikoan, Ugandarekin eta Hego Sudanekin muga egiten duen Ituri probintzian. 

Segituan gaixotasuna lurralde osora zabaldu zen, eta baita Ugandara ere. Bertan 20 kasu baieztatu dituzte. 

Era berean, Frantziako Gobernuak baieztatu du ebola birusaren lehen kasua atzeman duela. Kongoko Errepublika Demokratikotik itzuli den mediku bat da positibo eman duena. 

Ez dago tratamendu edo txertorik

Gaur gaurkoz ez dago Bundibugyo aldaerari aurre egiteko ez tratamendu ez txertorik ere.

OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko osasun publikoko larrialdia" deklaratu zuen pasa den maiatzaren 17an Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan atzemandako ebola agerraldia dela eta. Hala ere, agerraldia mundu mailan zabaltzeko arriskua "txikia" dela iritzi dio. 

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