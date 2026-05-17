OMEk "nazioarteko osasun publikoko larrialdia" deklaratu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldia dela eta
Zortzi kasu baieztatu dira Kongon, eta 246 kasu susmagarri eta 80 heriotza posible daude. Ugandan ere baieztatu dituzte kasuak.
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du larunbat honetan, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Uganda jotzen ari den Bundibugyo birusak eragindako ebolaren agerraldia dela eta.
"Larrialdi pandemikoa" ere jasotzen du jakinarazpenak, baina azpimarratuz oraindik ez dituela betetzen "larrialdi pandemikoaren irizpideak" 2005eko Nazioarteko Osasun Erregelamenduan (ISS) definitzen diren bezala.
Osasunaren Mundu Erakundeak larrialdia ezartzeko arrazoien artean daude ostiral honetan laborategiek Kongoko Ituri probintzian baieztatutako 8 kasuak, 246 susmagarriak eta 80 ustezko heriotzak.
Horrez gain, beste bi laborategik baieztatu dituzte kasuak, hildako bat barne, Kampala Ugandako hiriburuan, ostirala eta larunbata bitartean.
Horrek kezka areagotu du, "gaixotasuna nazioartean hedatzeko" aukera dagoelako, eta are gehiago Kongoko Errepublika Demokratikotik Ugandara joandako bi pertsonak positibo eman ostean.
OMEren arabera, ebolak % 60 eta % 80 arteko heriotza-tasa du, gorputzeko fluidoen bidez transmititzen da, eta sukar altua, ahultasun handia eta odoljario larriak eragiten ditu.
