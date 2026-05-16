Zazpi zauritu, horietako lau larri, Modenan izandako auto harrapaketa batean
Atxikitzen saiatu den pertsona bati laban batekin egin dio eraso gidariak. Lekukoek baztertu egin dute istripua izan denik, "orduko 100 kilometro orduko abiaduran zihoalako autoa, Modena hirigunean".
Zazpi pertsona zauritu dira, horietako lau larri, Modenako (Italia iparraldea) hirigunetik abiadura handian zihoan ibilgailu batek harrapatuta. Gidaria, ihes egiten saiatu bada ere, atxilotu egin dute.
Harrapaketaren inguruan zabaldutako lehen datuen arabera, abiadura bizian zihoan autoko gidaria, eta hainbat oinezko harrapatu ditu Largo Porta Bolognan. Ondoren, denda bateko erakusleihoaren kontra egin du talka ibilgailuak.
Autotik irtetean, atxiki nahi zuen pertsona bat sastatzen saiatu da gidaria. Azkenean, baina, lortu du atxikitzea, polizia iritsi bitartean.
Zenbait komunikabideren arabera, 31 urteko italiar bat da atxilotua, jatorri marokoarreko familia batekoa bera. Serate herrian jaio zen, Bergamon, baina Modenan bizi da.
"Gertakariaren zergatia ikertu behar dugu, baina ekintza tragikoa da. Oso atsekabetuta nago. Oso gertakari larria da; atentatua izango balitz, are larriagoa", adierazi du sare sozialetan Modenako alkate Massimo Mezzettik.
Zazpi zaurituen artean lau oso larri daude. Emakume bat da larrien dagoena, egoera kritikoan eraman baitute ospitalera.
"Ez dakigu drogen eraginpean gidatzen ari zen edo nahita harrapatu dituen oinezkoak. Une honetan, polizia etxean dago, galdeketa erantzuten", gaineratu du alkateak.
Atxikitzea lortu pertsonak azaldu duenez, beste lauzpabost pertsonak lagundu diote gidaria harrapatzen. Azken honek, laban eskuan zuela, eraso egin dio, zauri arin batzuk eraginez.
Beste lekuko batzuek baztertu egin dute istripua izan denik, ibilgailua orduko 100 kilometro baino gehiagoko abiaduran zihoala arrazoituta.
Zure interesekoa izan daiteke
'Hondius' ontzian bidaiatu zuen kanadar batek positibo eman du hantabirusean
Kasu honekin, jada 12 dira hantabirusak kutsatutako gurutzaontziko bidaiariak. Bestalde, Madrilen ospitaleratutako 70 urteko espainiarra egonkor dago eta hobera egiten ari da. Ez dago infomaziorik Frantzian oso larri ospitaleratuta dagoen 65 urteko emakumearen inguruan.
Blokeoak eragindako krisi energetikoa muturrera eramaten ari da Kuba
NBEk ohartarazi du gaixotasunak hedatzeko arriskua dagoela, eta 100.000 pazientek baino gehiagok ebakuntzak atzeratu dituztela energia eta medikamentu faltagatik.
Israelek eta Libanok su-etena 45 egunez luzatzea adostu dute
Israelen erasoek ez dute etenik izan azken orduotan Libano hegoaldean, eta hainbat hildako eta dozenaka zauritu izan dira. Negoziazioek su-etena finkatzea eta bake itun baten oinarriak finkatzea dute helburu. Ildo horretatik, Beirutek tropa israeldarrak erretiratzea eskatzen du, eta Israelek Hezbollah taldearen desarmea.
Trumpek adierazi du bat datorrela Xi Jinpingekin Irango gerrari amaiera emateko eta Ormuz berriz irekitzeko beharrarekin
Txinako hiriburuan egin den topaketa Irango krisian eta horrek merkataritza globalean dituen ondorioetan oinarritu da, Ormuzeko itsasarteari arreta berezia eskainiz.
Munduko Futbol Txapelketan bero izugarria izan daitekeela ohartarazi du ikerketa batek, eta egutegia berriz planteatzeko eskatu diote FIFAri
2026ko Munduko Futbol Txapelketako partiden laurdenean bero izugarria egin behar du, eta arriskutsua izan daiteke. Estatu Batuek, Mexikok eta Kanadak antolatuko duten txapelketan jokalari eta zaleek izango dituzten arriskuez ohartarazi du ikerketa zientifiko batek.
Xik Trumpi ohartarazi dio Taiwanekiko harremanak "txarto kudeatzea" bi herrialdeen arteko gatazka ekar dezakeela
AEBko eta Txinako presidenteek eta bi herrialdeetako ordezkariek bilera egin dute gaur goizean, sintonia onean. Horren emaitza da Trumpek egin duen iragarpena: hilabete batzuen buruan beste bilera bat egingo dute, Washingtonen.
Gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikako urre-meategi bateko lur-jausian
Luizia maiatzaren 6an gertatu zen. Hasiera batean, agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez biktimak bilatu eta zaurituak artatu ondoren, kopuruak nabarmen egin du gora.
1.700 pertsona konfinatu dituzte gurutzaontzi batean, Bordelen, gastroenteritis agerraldi baten ondorioz
Gastroenteritisak bidaiari baten heriotza eta sintomak dituzten hamarnaka kasu agertzea eragin du. Osasun-agintariak probak egiten ari dira kutsatzearen jatorria zehazteko; elikagai-intoxikazioa izan daitekeela uste da. Hortaz, Ambition gurutzaontziak bidaia jarraituko du, eta, dena ondo bidean, datorren astelehenean iritsiko da Getxora.
Trump Pekinera iritsi da: Bi egun emango ditu han eta Xi Jinpingekin bilduko da
Txinako 20:00ak (Euskal Herriko 14:00ak) pasatxo zirenean, Air Force One hegazkinak lur hartu du. Bertan zihoazen Donald Trump AEBko presidentea, Marco Rubio Estatu idazkaria, Pete Hehseth Defentsa idazkaria eta AEBko multinazional handietako ia hogei enpresaburu.