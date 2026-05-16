Zazpi zauritu, horietako lau larri, Modenan izandako auto harrapaketa batean

Atxikitzen saiatu den pertsona bati laban batekin egin dio eraso gidariak. Lekukoek baztertu egin dute istripua izan denik, "orduko 100 kilometro orduko abiaduran zihoalako autoa, Modena hirigunean".

Agentziak | EITB

Zazpi pertsona zauritu dira, horietako lau larri, Modenako (Italia iparraldea) hirigunetik abiadura handian zihoan ibilgailu batek harrapatuta. Gidaria, ihes egiten saiatu bada ere, atxilotu egin dute.

Harrapaketaren inguruan zabaldutako lehen datuen arabera, abiadura bizian zihoan autoko gidaria, eta hainbat oinezko harrapatu ditu Largo Porta Bolognan. Ondoren, denda bateko erakusleihoaren kontra egin du talka ibilgailuak.

Autotik irtetean, atxiki nahi zuen pertsona bat sastatzen saiatu da gidaria. Azkenean, baina, lortu du atxikitzea, polizia iritsi bitartean.

Zenbait komunikabideren arabera, 31 urteko italiar bat da atxilotua, jatorri marokoarreko familia batekoa bera. Serate herrian jaio zen, Bergamon, baina Modenan bizi da.

"Gertakariaren zergatia ikertu behar dugu, baina ekintza tragikoa da. Oso atsekabetuta nago. Oso gertakari larria da; atentatua izango balitz, are larriagoa", adierazi du sare sozialetan Modenako alkate Massimo Mezzettik.

Zazpi zaurituen artean lau oso larri daude. Emakume bat da larrien dagoena, egoera kritikoan eraman baitute ospitalera. 

"Ez dakigu drogen eraginpean gidatzen ari zen edo nahita harrapatu dituen oinezkoak. Une honetan, polizia etxean dago, galdeketa erantzuten", gaineratu du alkateak.

Atxikitzea lortu pertsonak azaldu duenez, beste lauzpabost pertsonak lagundu diote gidaria harrapatzen. Azken honek, laban eskuan zuela, eraso egin dio, zauri arin batzuk eraginez.

Beste lekuko batzuek baztertu egin dute istripua izan denik, ibilgailua orduko 100 kilometro baino gehiagoko abiaduran zihoala arrazoituta.

