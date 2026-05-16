SEXU-ABUSUAK ELIZAN
Iruñeko jesuita bat ikertzen ari dira, gazte bati ustez sexu-abusuak egiteagatik

Atzo atxilotu zuen Foruzaingoak eta larunbat honetan eraman dute epailearen aurrera. Epaileak behin-behinean aske uztea erabaki du. Delituaren izaera eta biktima gehiago ote dauden ikertzen ari dira.

Iruñeko Justizia Auzitegiaren artxiboko irudia. Argazkia: Nafarroako Gobernua

EITB

Jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean, "adin nagusiko gazte baten aurkako" ustezko sexu-abusuengatik.

Foruzaingoak Orain-i baieztatu dionez, biktima 18 urteko gazte bat da, eta salatutako delitua gogo-jardun batzuetan gertatu zen. Gertatutakoa argitzeko lanean ari dira, baita biktima gehiago ote dauden argitzeko ere.

Jesusen Lagundiak oharra kaleratu du jakinaraziz "bai Konpainia eta bai salatutako jesuita bera elkarlanean" ari direla "ikerketaren ardura duten polizia-agintariekin, eta haien esanetara egongo dira prozesu osoan zehar", eta gaineratu du, bere barne-protokoloaren arabera, hainbat neurri hartu dituela salatutako jesuitari dagokionez, hala nola ustezko biktimarekin, haren familiarekin edo hurbileneko ingurunearekin "edozein modutan" harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo zaurgarritasun-egoeran dauden pertsona helduekin kontaktua izateko debekua, eta edozein motatako albisteak edo mezuak sare sozialetan argitaratzeko debekua.

Erakundeak gaineratu du ez duela albisteari buruzko baloraziorik egingo "ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun-presuntzioaren printzipioarekiko errespetuagatik" baina argi utzi nahi izan du Jesusen Lagundiak "ingurune seguruak sortzeko" konpromiso "argia" duela, eta "gure obretan gerta daitekeen edozein abusu edo jokabide desegoki prebenitzeko, prestatzeko, sentsibilizatzeko eta antzemateko" neurriak hartzen dituztela nabarmendu dute oharrean.

Era berean, "gardentasunarekin eta justiziarekin" duten konpromisoa azpimarratu dute eta ildo horretan, gogorarazi dute salaketen kanala duela horrelako edozein informazio jakinarazteko.

