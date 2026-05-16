14 eta 17 urteko bi adingabe atxilotu dituzte Irunen taxi gidari bati eraso egiteagatik

Adin txikikoak izan arren aurrekariak zituzten biek. Fiskaltzak horietako bat aske uztea eta gazteena zentro batean sartzea ebatzi du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 14 eta 17 urteko bi adingabe atxilotu ditu joan zen hilean Irunen taxi gidari bati eraso egiteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Erasoa apirilean jazo zen, Irungo alde zaharrean. Taxi gidariak zabalik zuen autoko leihoa, eta gazte talde batek likido bat bota zion ibilgailu barrura.

Taxilaria autotik irten zen, eta horietako bik aurpegian jo zioten, masailezurra hautsiz eta belarrian lesioak eraginez.

Biktima, 58 urteko gizon bat, zorabiatuta eta kalean etzanda geratu zen. Geroago, ospitale batera eraman zuten, eta egun batzutara ebakuntza egin behar izan zioten.

Ertzaintzan jarritako salaketaren ondoren, ikerketa abiatu zuten, erasoaren ustezko bi egileak identifikatzeko. Azkenean, ostiralean aurkitu zituzten bi adingabeak Irunen, eta atxilo hartu zituzten biak, lesio delitu bana egotzita.

Irun Gipuzkoa Delituak Gizartea

