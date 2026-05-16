Gizon bat hil da Urgull menditik Pasealeku Berrira erorita
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan aurkitu dute biktimaren gorpua, baina larrialdi zerbitzuetako langileek ezin izan dute haren bizitza salbatu. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, istripua nola gertatu den jakiteko.
Gizon bat hil da gaur goizean Urgull mendian izandako istripu batean. Segurtasun Sailak EITB Mediari jakinarazi dionez, gizona altuera handi batetik erori da, oraindik ikertzen ari diren arrazoiak tarteko.
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan, aurkitu dute biktimaren gorpua Pasealeku Berrian.
Larrialdi zerbitzuetako langileak, suhiltzaileak eta Ertzaintza bertaratu dira, baina ezin izan dute ezer egin gizonaren bizitza salbatzeko.
Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute hilotza, autopsia egiteko.
