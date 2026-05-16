Un hombre de nacionalidad británica ha fallecido esta mañana tras sufrir un accidente en el monte Urgull. Según ha informado el Departamento de Seguridad a EITB Media el varón ha caído de una altura considerable, por causas que aún se están investigando.

La Ertzaintza ha recibido el aviso sobre las 11:00 horas, momento en el que han encontrado el cuerpo de la víctima en el Paseo Nuevo.

Hasta ahí se han trasladado los servicios de emergencia, una dotación de bomberos y agentes de la Ertzaintza, que han certificado el hallazgo del cadáver. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia.