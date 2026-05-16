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En libertad provisional el presidente del club de rugby de Igorre

La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados.
Loteriaren 3.saria Igorreko Errugby taldea: Arratiko Zekorrak
El presidente del club de rugby de Igorre celebra el boleto premiado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epailearen aurrera eraman dute Igorreko errugbi taldeko presidentea
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EITB

Última actualización

El presidente del club de rugby de Igorre, de 53 años, detenido este viernes acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, ha quedado en libertad provisional tras ser puesto a disposición judicial esta mañana. 

El responsable del club había permanecido hasta este mediodía en dependencias policiales, mientras la investigación continúa su curso.

La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre. 

En libertad el presidente del club de rugby de Igorre
18:00 - 20:00

El responsable del club ha admitido que vendió "por error" participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención este viernes del responsable del club, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal

El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este sábado.

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña
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Igorre Lotería de Navidad Bizkaia Delitos Sociedad

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