En libertad el presidente del club de rugby de Igorre

El presidente del club de rugby de Igorre, de 53 años, detenido este viernes acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, ha quedado en libertad provisional tras ser puesto a disposición judicial esta mañana.

El responsable del club había permanecido hasta este mediodía en dependencias policiales, mientras la investigación continúa su curso.

La Ertzaintza recibió hasta el pasado domingo un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre.