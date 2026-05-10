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Se elevan a 132 las denuncias por impago de la lotería de Navidad del club de rugby de Igorre

Zekorrak Rugby Taldea admitió que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre.
IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña
Boleto premiado en Igorre. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 132 salaketa jarri dira Igorreko errugbi taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha recibido hasta este domingo a las nueve y media de la mañana un total de 132 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia), que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.

Zekorrak Rugby Taldea admitió que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan las personas que no pueden cobrar lo que les corresponde.

La dirección del club justificó que se dieron cuenta este pasado martes del error, cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo personas que aún no habían cobrado, a las que deben 10.000 euros por participación, en total casi 2,2 millones de euros, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas.

En total, según explicaron, vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4, y 1 euro era de donativo.

Los afectados celebraron este pasado jueves una asamblea para coordinar los pasos a seguir y analizar la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero. Por ahora, se han interpuesto las citadas 132 denuncias.

El Ayuntamiento de Igorre espera que se encuentre "la mejor solución posible" para los afectados por el impago de lotería
Cabreo e incertidumbre entre las personas afectadas por el impago de la lotería en Igorre
Igorre Bizkaia Lotería de Navidad Sociedad

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