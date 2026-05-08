Ascienden a 109 las denuncias por el impago de la lotería de Igorre y el Ayuntamiento espera que haya solución

El Ayuntamiento de Igorre ha lamentado "la situación" de las personas que no han podido cobrar sus participaciones de lotería premiadas y espera "que se encuentre la mejor solución posible para devolver la tranquilidad a quienes llevan meses esperando una respuesta".

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha informado de que este viernes ya hay 109 denuncias contra el club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea por parte de personas que compraron papeletas de lotería y no han logrado cobrar el premio. La Ertzaintza investiga todas esas denuncias dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa.

En una declaración institucional, ese Consistorio, liderado por Olatz Urkiza (PNV), ha lamentado "profundamente la situación que están viviendo las personas afectadas por el impago de los premios de la lotería vinculada al club de rugby de la localidad".

"Somos conscientes de la preocupación, la incertidumbre y el malestar que esta situación está generando entre muchas familias y vecinos y vecinas del municipio" y "esperamos que este asunto pueda aclararse y resolverse cuanto antes, desde la responsabilidad, la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas afectadas", recoge el texto.

El Ayuntamiento confía en que "se encuentre la mejor solución posible para devolver la tranquilidad a quienes llevan meses esperando una respuesta".

Decenas de afectados se reunieron durante la tarde de ayer para tratar la situación y decidir los próximos pasos.