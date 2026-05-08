Será noticia: Viaje de fin de curso de la ikastola Ikasbidea de Durana, brote de hantavirus e impago de la lotería en Igorre
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 8 de mayo de 2026:
- Viaje de fin de curso del centro Ikasbidea de Durana: La Ertzaintza y la Guardia Civil investigan varias denuncias por suministro de drogas a menores durante el viaje de fin de curso del alumnado de 4º de ESO del colegio Ikasbidea de Durana (Álava). Según ha podido saber EITB, los hechos investigados tuvieron lugar durante un crucero por el Mediterráneo. Al parecer, los alumnos habrían tenido contacto con una pareja de entre 20 y 25 años, y se sospecha que a varias chicas les introdujeron algún tipo de estupefaciente en la bebida.
- Brote de hantavirus en un crucero: Todo preparado en Tenerife para evacuar al pasaje del crucero con hantavirus. El buque quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto (que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros) y de ahí a los aviones.
- Impago de la lotería en Igorre: La Ertzaintza ha recibido ya 107 denuncias con relación a los boletos de la Lotería de Navidad vendidos por el club de rugby Arratiko Zekorrak. Las personas afectadas por el impago de la lotería en Igorre se han reunido para decidir los próximos pasos.
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Ya son 107 las personas que han presentado una denuncia ante la Ertzaintza por las participaciones de lotería del club de rugby Arratiko Zekorrak
El club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las necesarias. Hay un agujero de 2,2 millones de euros, ya que a cada boleto premiado le corresponden 9600 euros. Las personas afectadas están a punto de crear una plataforma.
Cabreo e incertidumbre entre las personas afectadas por el impago de la lotería en Igorre
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Investigan un viaje de fin de curso de la Ikastola Ikasbidea de Durana por suministro de drogas a menores
Según ha podido saber EITB, los jóvenes viajaban en un crucero por el Mediterráneo, cuando las llamadas realizadas desde el propio barco a sus familias alertaron de la situación. Se sospecha que a varias chicas les introdujeron algún tipo de estupefaciente en la bebida.
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