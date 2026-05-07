La Ertzaintza y la Guardia Civil investigan varias denuncias por suministro de drogas a menores durante el viaje de fin de curso del alumnado de 4º de ESO de la Ikastola Ikasbidea de Durana.

Según ha podido saber EITB, los hechos investigados tuvieron lugar durante un crucero por el Mediterráneo. Fueron las llamadas de varios estudiantes desde el barco a sus familias las que activaron las alertas.

Al parecer, durante la excursión, los alumnos habrían tenido contacto con una pareja de entre 20 y 25 años, y se sospecha que a varias chicas les introdujeron algún tipo de estupefaciente en la bebida.

La agencia organizadora del viaje dio aviso a la Guardia Civil, que ya analiza testimonios e imágenes. Hasta el momento, constan al menos dos denuncias ante la Ertzaintza y otras dos ante la Guardia Civil.

El Gobierno Vasco ha recordado que se trata de un viaje privado organizado por iniciativa de las familias, que ahora se están coordinando para decidir los próximos pasos.

El barco hizo escala en Barcelona el fin de semana anterior.