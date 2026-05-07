Será noticia: última hora del hantavirus, asamblea de la plantilla de Tubos Reunidos y denuncias en Igorre por la Lotería de Navidad

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 7 de mayo de 2026:

-Última hora del hantavirus: el crucero del brote de hantavirus sigue rumbo a Tenerife, adonde llegará el sábado. La OMS está intentado rastrear el estado de salud de 23 pasajeros del crucero que desembarcaron en la isla de Santa Elena el 22 de abril, sin pasar ningún tipo de control sanitario ni cuarentena.

-Asamblea de la plantilla de Tubos Reunidos: el comité de empresa llega completamente dividido a la jornada de hoy. El sector crítico de la plantilla ha convocado una asamblea frente a la que estará la concentración a la que llaman la mayoría sindical. Se votará sobre si continuar o no con la huelga indefinida.

-Denuncias en Igorre por la Lotería de Navidad: ya son 79 las personas que han presentado una denuncia ante la Ertzaintza por las participaciones de lotería premiadas del club de rugby Arratiko Zekorrak. El club ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las debidas, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio.