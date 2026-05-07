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Será noticia: última hora del hantavirus, asamblea de la plantilla de Tubos Reunidos y denuncias en Igorre por la Lotería de Navidad

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SCHIPHOL (Netherlands), 06/05/2026.- Ambulances arrive at Schiphol-East airport for three medical evacuees from the cruise ship MV Hondius in Schiphol, Netherlands, 06 May 2026. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the ship, anchored off the coast of Praia in Cape Verde, and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/JEFFREY GROENEWEG
Una ambulancia en Holanda recoge a uno de los contagiados del crucero. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: hantabirusaren azken ordua, Tubos Reunidoseko langileen batzarra eta Igorreko salaketak Gabonetako Loteriagatik
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 7 de mayo de 2026:

-Última hora del hantavirus: el crucero del brote de hantavirus sigue rumbo a Tenerife, adonde llegará el sábado. La OMS está intentado rastrear el estado de salud de 23 pasajeros del crucero que desembarcaron en la isla de Santa Elena el 22 de abril, sin pasar ningún tipo de control sanitario ni cuarentena. 

-Asamblea de la plantilla de Tubos Reunidos: el comité de empresa llega completamente dividido a la jornada de hoy. El sector crítico de la plantilla ha convocado una asamblea frente a la que estará la concentración a la que llaman la mayoría sindical. Se votará sobre si continuar o no con la huelga indefinida.

-Denuncias en Igorre por la Lotería de Navidad: ya son 79 las personas que han presentado una denuncia ante la Ertzaintza por las participaciones de lotería premiadas del club de rugby Arratiko Zekorrak. El club ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las debidas, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio. 

Titulares de Hoy Hantavirus Lotería de Navidad Igorre Industria Sociedad

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¿Una participación de lotería vendida de más por error es un contrato vinculante? Un abogado nos lo aclara

El club de rugby Arratiko Zekorrak ha reconocido que vendió 225 participaciones más de las debidas de la Lotería de Navidad, por lo que hay unas 80 personas que aún no han podido cobrar su premio, 10 000 euros por participación (unos 2,2 millones de euros en total). Ya hay 21 denuncias. Un abogado detalla que el club podría tener responsabilidad civil e incluso civil.

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