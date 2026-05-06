Tubos Reunidos advierte de una situación “extraordinariamente complicada” y no descarta el cese de su actividad si no encuentran inversor
La dirección de Tubos Reunidos se ha reunido este miércoles con el comité de empresa de la planta de Amurrio (Álava), al que ha explicado que, si no se generan las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir, el concurso de acreedores podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo.
La cita se ha producido tras la solicitar este lunes Tubos Reunidos el concurso voluntario de acreedores, y la dirección ha entregado un escrito dirigido a la plantilla en el que ha advertido de que Tubos Reunidos "se va a enfrentar a una situación muy complicada para mantener su actividad durante el concurso".
La dirección ha recordado que la Ley Concursal obliga a solicitar el concurso de acreedores cuando se prevé que la empresa, en los tres meses siguientes, va a ser incapaz de cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones de pago.
En este caso, esa previsión de insolvencia inminente "se proyecta tanto respecto de la deuda financiera (263 millones de euros) como de los créditos derivados del funcionamiento corriente de la actividad, es decir, incluidas las nóminas y los seguros sociales".
La dirección sostiene que el problema de la empresa no tiene que ver solo con la deuda financiera, sino que "la actividad productiva, tal y como está planteada, es muy deficitaria: genera pérdidas y aumenta una deuda que no se va a poder pagar".
Ha recordado que el primer paso para llevar a cabo el plan de viabilidad era un acuerdo social sobre el ERE que no se ha conseguido y que, además, ha desembocado en una huelga que ha paralizado de forma indefinida la producción. "En este contexto, nadie está dispuesto a conceder más crédito ni a invertir en Tubos Reunidos", ha alertado la dirección.
Ahora, ha explicado que las decisiones sobre el futuro de la empresa las tomará una administración concursal nombrada por el juzgado. Y lo hará cuando acepte el cargo, “previsiblemente en unas tres o cuatro semanas". Sin embargo, la dirección ha alertado de que Tubos Reunidos "se va a enfrentar a una situación muy complicada para mantener su actividad durante el concurso".
El ERE, suspendido
Como consecuencia de la solicitud de concurso de acreedores, el ERE anunciado para la salida de 242 personas queda suspendido. Ahora será la administración concursal que se designe la que decida sobre la aplicación de las medidas laborales que correspondan, que podrían ser "más exigentes para limitar el deterioro económico de la empresa"
La dirección ha concluido que trabaja para conseguir que los acreedores e inversores apuesten por mantener la actividad y los puestos de trabajo, y se pueda superar el concurso de acreedores, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes.
"La situación a la que se enfrenta Tubos Reunidos es extraordinariamente complicada y, en el concurso de acreedores, se decidirá la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo. Si no generamos las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir en Tubos Reunidos, desgraciadamente, el concurso podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo", ha concluido.
Respuesta de los delegados
Al terminar la reunión en Amurrio, los delegados sindicales han explicado que durante la misma han pedido la documentación en la que se soporta la petición de concurso de acreedores, pero no se la han facilitado, en un encuentro que apenas ha durado 25 minutos, según los sindicatos.
El delegado sindical de LAB, Oier Bidaurratzaga, ha calificado el encuentro de "decepcionante, hemos salido tristes. Han venido a explicar lo que han presentado en la CNMV y han venido a decir que ya no son ellos los que deciden".
"Nos han dicho que ellos ya no van a aplicar el plan de viabilidad y el ERE, ahora es el administrador concursal el que decide. Han venido a tranquilizarnos no sé de qué manera, porque el efecto ha sido el contrario", ha subrayado.
El delegado de ESK, Gorka Abascal, ha coincidido en que no han logrado respuestas. "No sabemos muy bien a qué han venido", se ha lamentado.
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