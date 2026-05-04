Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y comité de PAPRESA se reúnen esta tarde tras la oferta de compra de CL Group

El Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el comité de empresa de PAPRESA mantendrán esta tarde una reunión a tres bandas en Donostia-San Sebastián, con el futuro de la histórica papelera de Errenteria sobre la mesa. La empresa se encuentra actualmente en concurso de acreedores y, al menos, tres compañías han mostrado interés en hacerse con ella.

La reunión, fijada para la una de la tarde en el Palacio Foral, llega después de que la empresa extremeña CL Group haya detallado su oferta de compra. La propuesta incluye el pago de 39 millones de euros y el mantenimiento de 148 empleos, el 72% de la plantilla, una condición que el comité de empresa ya ha rechazado.

Los representantes de los trabajadores pedirán explicaciones a las instituciones sobre sus intenciones respecto al futuro de PAPRESA, en un contexto en el que se ha apuntado a un posible respaldo del Gobierno Vasco a la oferta de CL Group.

El presidente del comité, Martín Otamendi, ha matizado esa posibilidad y ha insistido en que la propuesta de la empresa extremeña resulta “inaceptable” en los términos planteados.

Además de CL Group, existen al menos otras dos empresas interesadas en la papelera, una de ellas de origen vasco, aunque por el momento no han trascendido detalles de sus ofertas.