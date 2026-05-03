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El Gobierno español traspasará este lunes al Gobierno Vasco la titularidad de la cárcel de Zubieta

Con esta decisión se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.
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La cárcel de Martutene. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak astelehenean eskualdatuko dio Jaurlaritzari Zubietako espetxearen gaineko eskumena
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Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el traspaso a Euskadi del Centro Penitenciario de Gipuzkoa-CP Norte III, ubicado en el ámbito de Zubieta de San Sebastián.

Esta decisión ha sido adoptada por el Consejo de Ministros en un Real Decreto de Política Territorial y Memoria Democrática, "una vez finalizada la construcción" de esta cárcel y ya dispuestas las instalaciones "para su entrada en funcionamiento".

En paralelo, está previsto que el próximo 24 de junio quede sin efecto el traspaso a la administración vasca de la antigua cárcel de Martutene, aprobado por Real Decreto en 2021.

Con estas decisiones se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.

Una fecha tras la que se acometerá el derribo de la prisión de Martutene, en el primer semestre de 2027, para dar lugar al desarrollo de un nuevo ámbito residencial con la construcción de 400 viviendas protegidas.

Itxaso también avanzó en aquel momento la próxima adjudicación del proyecto de derribo de la cárcel de Martutene a través de la sociedad pública Visesa, que lo entregará en septiembre a Casa47, entidad estatal encargada de ejecutar la demolición, cuyo coste rondará los cuatro millones de euros.

Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos consideró la apertura de Zubieta como "un hito clave para la consolidación y avance en la implementación del modelo penitenciario vasco".


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