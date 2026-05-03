El Gobierno español traspasará este lunes al Gobierno Vasco la titularidad de la cárcel de Zubieta
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el traspaso a Euskadi del Centro Penitenciario de Gipuzkoa-CP Norte III, ubicado en el ámbito de Zubieta de San Sebastián.
Esta decisión ha sido adoptada por el Consejo de Ministros en un Real Decreto de Política Territorial y Memoria Democrática, "una vez finalizada la construcción" de esta cárcel y ya dispuestas las instalaciones "para su entrada en funcionamiento".
En paralelo, está previsto que el próximo 24 de junio quede sin efecto el traspaso a la administración vasca de la antigua cárcel de Martutene, aprobado por Real Decreto en 2021.
Con estas decisiones se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.
Una fecha tras la que se acometerá el derribo de la prisión de Martutene, en el primer semestre de 2027, para dar lugar al desarrollo de un nuevo ámbito residencial con la construcción de 400 viviendas protegidas.
Itxaso también avanzó en aquel momento la próxima adjudicación del proyecto de derribo de la cárcel de Martutene a través de la sociedad pública Visesa, que lo entregará en septiembre a Casa47, entidad estatal encargada de ejecutar la demolición, cuyo coste rondará los cuatro millones de euros.
Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos consideró la apertura de Zubieta como "un hito clave para la consolidación y avance en la implementación del modelo penitenciario vasco".
Te puede interesar
Esteban ve grave que Andueza diga que el euskera es una amenaza para los trabajadores, y considera incomprensible la actitud del PSE-EE
El presidente del EBB ha dicho que está enfadado, que no es de recibo que un partido socio de gobierno haga estas cosas. Y lo que es peor, añade, mentir.
El lehendakari impulsará la proyección cultural internacional de Euskadi la próxima semana en su viaje a Italia
El eje central del viaje será la participación en actos organizados en el marco de la Bienal de Venecia, uno de los principales escenarios del arte contemporáneo a nivel mundial, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera presencia vasca en 1976.
Andueza, sobre la polémica: “El PNV montó una bronca artificial porque abandonó el consenso sobre el euskera”
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido hoy en que el PNV ha montado una "bronca artificial" en torno a la imagen generada con inteligencia artificial sobre Aitor Esteban para tapar que abandonó el consenso en torno al euskera en las OPE.
Arranca la campaña electoral en Andalucía
El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.
EH Bildu y PP instan al Gobierno Vasco a actuar dentro de sus competencias para resolver el conflicto médico
EH Bildu ha presentado una moción en el Parlamento Vasco en la que pide mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, y la parlamentaria de la coalición Rebeca Ubera le ha dicho al consejero de Salud, Alberto Martínez, que sí tiene competencias para adoptar ciertas decisiones en esta materia. En la misma línea, la parlamentaria del PP Laura Garrido también ha defendido que el Gobierno Vasco dispone de margen competencial para mejorar la situación de los médicos.
Koldo García defiende su "inocencia" y asegura que no decidió "nada" en la compra de mascarillas
Durante su declaración como acusado ante el Supremo, el ex asesor de Ábalos ha señalado que trasladó más de una oferta y que no recuerda si la elegida le llegó a través de Aldama.
Exteriores convoca a la responsable de la embajada de Israel por el ataque a la flotilla
Mientras EH Bildu, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Compromís han pedido una comparacencia del ministro de Exteriores en el Congreso de los Diputados para explicar las decisiones y acciones para proteger a los detenidos.
Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
La campaña de las elecciones andaluzas de 2026 comienza oficialmente esta noche con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.
Finaliza el plazo de enmiendas para la reforma de la Ley de Empleo Público en un clima de posiciones completamente alejadas
Durante las últimas horas, los grupos parlamentarios han ido registrando su enmiendas y expresando sus posturas, poniéndose de manifiesto lo alejado que se encuentra el acuerdo para la reforma de una ley considerada clave para el futuro del euskera en la administración.