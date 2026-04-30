ELECCIONES ANDALUZAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arranca la campaña electoral en Andalucía

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hasi da hauteskunde kanpaina Andaluzian
author image

EITB

Última actualización

El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.

Andalucia PP Vasco Psoe Política

Te puede interesar

REBEKA UBERA LAURA GARRIDO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu y PP instan al Gobierno Vasco a actuar dentro de sus competencias para resolver el conflicto médico

EH Bildu ha presentado una moción en el Parlamento Vasco en la que pide mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, y la parlamentaria de la coalición Rebeca Ubera le ha dicho al consejero de Salud, Alberto Martínez, que sí tiene competencias para adoptar ciertas decisiones en esta materia. En la misma línea, la parlamentaria del PP Laura Garrido también ha defendido que el Gobierno Vasco dispone de margen competencial para mejorar la situación de los médicos.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Josu Aztiria (EH Bildu): "El PNV no nos ha presentado ninguna propuesta; además, plantean una abstención acrítica y no lo entendemos"

El parlamentario de EH Bildu ha estado en Euskadi Irratia para hablar, entre otras cosas, sobre la Ley de Empleo Público Vasco. El planteamiento del PNV "no es serio", a su juicio. "Ayer nos enteramos sin ninguna negociación que piden nuestra abstención. Nosotros pasamos les pasamos nuestra propuesta hace un mes y no hemos tenido respuesta", ha subrayado.

Cargar más
Publicidad
X