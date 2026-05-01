El lehendakari impulsará la proyección cultural internacional de Euskadi la próxima semana en su viaje a Italia
El lehendakari, Imanol Pradales, viajará a Italia los próximos 6, 7 y 8 de mayo con una agenda marcada por el impulso a la proyección cultural internacional de Euskadi, en un momento "clave para reforzar su presencia en los grandes espacios globales de creación y pensamiento".
El eje central del viaje será la participación en actos organizados en el marco de la Bienal de Venecia, uno de los principales escenarios del arte contemporáneo a nivel mundial, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera presencia vasca en 1976.
El lehendakari acudirá junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, para respaldar el proyecto 'I Baschi alla Biennale 1976/2026', una iniciativa que recupera aquel hito histórico y lo reinterpreta desde los lenguajes artísticos actuales.
La propuesta cultural vasca se articula en torno a tres ejes complementarios -institucional, académico y artístico- que permitirán, el 7 de mayo, "conectar pasado y presente", han indicado desde Lehendakaritza.
El eje académico ofrecerá espacios de reflexión sobre la memoria de la participación vasca en la Bienal; el artístico se concretará en una exposición contemporánea que dialoga con el programa de 1976; y el institucional "reforzará la visibilidad de Euskadi como sujeto cultural con identidad propia", han detallado desde el Gobierno Vasco.
Todo ello, "con el protagonismo de una nueva generación de artistas vascos y vascas, en su mayoría mujeres, que representan la evolución y madurez del sistema cultural vasco".
El programa incluye un acto institucional en la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, espacio simbólico donde tuvo lugar la presentación vasca en 1976, así como la asistencia el 8 de mayo el pabellón oficial de la Bienal de Venecia.
Euskadi regresa a Venecia cincuenta años después de aquel gesto de 1976 que, "en un tiempo de transición, incertidumbre y falta de libertades, llevó a Venecia mucho más que arte", han resaltado desde Lehendakaritza.
"Aquel grupo de artistas vascos y vascas llevó la voz de un pueblo. Un gesto que fue también una afirmación de identidad, dignidad y libertad, y que convirtió el arte en una herramienta para hacerse visible y reivindicar su lugar en el mundo", han remarcado.
En esa línea, han resaltado que, "hoy, medio siglo después, Euskadi vuelve desde un contexto completamente distinto: como una sociedad consolidada, con instituciones propias y un sistema cultural fuerte". Un regreso, ha apuntado, que "recoge aquel testigo conecta memoria y creación contemporánea y sitúa a Euskadi en la escena internacional como un país moderno, creativo, con identidad propia y abierto al mundo".
En paralelo, el lehendakari desarrollará una agenda política en la Región de Emilia-Romagna, donde mantendrá un encuentro el 6 de mayo con su presidente, Michele de Pascale, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales iniciadas en 2023.
Este proceso, han indicado desde Lehendakaritza, ha permitido "avanzar en la identificación de ámbitos de interés común" y en la elaboración de un Memorándum de Entendimiento (MoU), cuya firma está prevista para 2026, con el fin de establecer "una alianza estratégica interregional".
Según han detallado, las reuniones servirán para "consolidar el impulso político de la relación y reforzar la cooperación en sectores estratégicos compartidos como la manufactura avanzada, la energía y la sostenibilidad, la automoción, la industria aeroespacial y las tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial, datos y tecnologías cuánticas".
Asimismo, se promoverá la conexión entre ecosistemas empresariales, clústeres y centros tecnológicos, dando continuidad a dinámicas de colaboración ya iniciadas, como la participación de Emilia-Romagna en el Leaders' Meeting celebrado en Bilbao.
Durante la jornada de trabajo en Bolonia, el lehendakari mantendrá un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, Arzobispo de Bolonia y una de las figuras "más reconocidas de la Iglesia católica europea, que ha destacado por su compromiso con el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, en línea con la tradición de la Comunidad de Sant'Egidio", han señalado desde Lehendakaritza.
En conjunto, el desplazamiento de Paradales a Italia "refuerza una visión integrada de la acción exterior de Euskadi, Euskadi Globala, en la que la cultura actúa como elemento central de proyección internacional, conectando identidad, innovación y cooperación para posicionar al país en los principales espacios globales de creación y decisión".
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