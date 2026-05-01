El lehendakari, Imanol Pradales, viajará a Italia los próximos 6, 7 y 8 de mayo con una agenda marcada por el impulso a la proyección cultural internacional de Euskadi, en un momento "clave para reforzar su presencia en los grandes espacios globales de creación y pensamiento".

El eje central del viaje será la participación en actos organizados en el marco de la Bienal de Venecia, uno de los principales escenarios del arte contemporáneo a nivel mundial, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera presencia vasca en 1976.

El lehendakari acudirá junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, para respaldar el proyecto 'I Baschi alla Biennale 1976/2026', una iniciativa que recupera aquel hito histórico y lo reinterpreta desde los lenguajes artísticos actuales.

La propuesta cultural vasca se articula en torno a tres ejes complementarios -institucional, académico y artístico- que permitirán, el 7 de mayo, "conectar pasado y presente", han indicado desde Lehendakaritza.

El eje académico ofrecerá espacios de reflexión sobre la memoria de la participación vasca en la Bienal; el artístico se concretará en una exposición contemporánea que dialoga con el programa de 1976; y el institucional "reforzará la visibilidad de Euskadi como sujeto cultural con identidad propia", han detallado desde el Gobierno Vasco.

Todo ello, "con el protagonismo de una nueva generación de artistas vascos y vascas, en su mayoría mujeres, que representan la evolución y madurez del sistema cultural vasco".

El programa incluye un acto institucional en la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, espacio simbólico donde tuvo lugar la presentación vasca en 1976, así como la asistencia el 8 de mayo el pabellón oficial de la Bienal de Venecia.

Euskadi regresa a Venecia cincuenta años después de aquel gesto de 1976 que, "en un tiempo de transición, incertidumbre y falta de libertades, llevó a Venecia mucho más que arte", han resaltado desde Lehendakaritza.

"Aquel grupo de artistas vascos y vascas llevó la voz de un pueblo. Un gesto que fue también una afirmación de identidad, dignidad y libertad, y que convirtió el arte en una herramienta para hacerse visible y reivindicar su lugar en el mundo", han remarcado.

En esa línea, han resaltado que, "hoy, medio siglo después, Euskadi vuelve desde un contexto completamente distinto: como una sociedad consolidada, con instituciones propias y un sistema cultural fuerte". Un regreso, ha apuntado, que "recoge aquel testigo conecta memoria y creación contemporánea y sitúa a Euskadi en la escena internacional como un país moderno, creativo, con identidad propia y abierto al mundo".