El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España después de que esta madrugada fuerzas israelíes hayan interceptado a al menos 22 de los 58 barcos de la Global Sumud Flotilla y hayan detenido una treintena de personas con nacionalidad española. El Ministerio quiere trasladar a Israel su más enérgica condena por los arrestos de miembros de esta expedición pacífica que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Fuentes del Ministerio que dirige Albares han indicado que la embajada y el consulado de España en Israel y de la zona, y la Unidad de Emergencia Consular "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores" de dicha expecisión.

Explicaciones en el Congreso

MIentras, EH Bildu, junto a los partidos Sumar, Podemos, ERC, BNG y Compromís, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el Congreso de los Diputados. En el escrito, dirigido a la Mesa del Congreso, han solicitado al ministro que exponga en el pleno las acciones y decisiones que adoptará el Ministerio para "proteger y asistir a los barcos y las personas que con fines pacíficos y objetivos humanitarios" participan en la Global Sumud Flotilla.

Los partidos, miembro del Gobierno de coalición o socios de investidura del presidente Pedro Sánchez, aseguran que la flotilla ha sido "atacada ilegalmente y sus miembros secuestrados por el Estado de Israel, incumpliendo la legalidad internacional y la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar".

Los barcos de la Flotilla han sido interceptados cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. Según las últimas informaciones, han sido detenidos unos 175 activistas, entre ellos una treintena con nacionalidad española; 7 son vascos y vascas.

EH Bildu pide actuar con urgencia y llama a la solidaridad civil con el pueblo palestino, así como a "responder con firmeza ante las violaciones de las leyes internacionales" por parte de Israel.