GLOBAL SUMUD FLOTILLA

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Exteriores convoca a la responsable de la embajada de Israel por el ataque a la flotilla

Mientras EH Bildu, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Compromís han pedido una comparacencia del ministro de Exteriores en el Congreso de los Diputados para explicar las decisiones y acciones para proteger a los detenidos.

GRAFCAT1040. BARCELONA (ESPAÑA), 10/04/2026.-Aspecto de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, anclados en el Moll d'Espanya del Port de Barcelona antes de su partida hacia Gaza el próximo domingo desde Barcelona. EFE/Marta Pérez

Miembros de la Global Sumud Flotilla durante los preparativos el pasado 12 de abril.

Euskaraz irakurri: Atzerri Ministerioak Israelgo enbaxadako arduraduna deitu du Global Sumuden aurkako erasoagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España después de que esta madrugada fuerzas israelíes hayan interceptado a al menos 22 de los 58 barcos de la Global Sumud Flotilla y hayan detenido una treintena de personas con nacionalidad española. El Ministerio quiere trasladar a Israel su más enérgica condena por los arrestos de miembros de esta expedición pacífica que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. 

Fuentes del Ministerio que dirige Albares han indicado que la embajada y el consulado de España en Israel y de la zona, y la Unidad de Emergencia Consular "están plenamente operativos y en contacto con los organizadores" de dicha expecisión.

Explicaciones en el Congreso

MIentras, EH Bildu, junto a los partidos Sumar, Podemos, ERC, BNG y Compromís, ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el Congreso de los Diputados. En el escrito, dirigido a la Mesa del Congreso, han solicitado al ministro que exponga en el pleno las acciones y decisiones que adoptará el Ministerio para "proteger y asistir a los barcos y las personas que con fines pacíficos y objetivos humanitarios" participan en la Global Sumud Flotilla.

Los partidos, miembro del Gobierno de coalición o socios de investidura del presidente Pedro Sánchez, aseguran que la flotilla ha sido "atacada ilegalmente y sus miembros secuestrados por el Estado de Israel, incumpliendo la legalidad internacional y la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar".

Los barcos de la Flotilla han sido interceptados cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. Según las últimas informaciones, han sido detenidos unos 175 activistas, entre ellos una treintena con nacionalidad española; 7 son vascos y vascas.

EH Bildu pide actuar con urgencia y llama a la solidaridad civil con el pueblo palestino, así como a "responder con firmeza ante las violaciones de las leyes internacionales" por parte de Israel.

El Ejército de Israel intercepta 22 barcos de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales
Israel Palestina Franja de Gaza EH Bildu Gobierno de España Sumar Podemos ERC Política

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