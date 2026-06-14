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Zapatero declara esta semana por su presunto papel en el rescate de Plus Ultra y las joyas incautadas

El juez Calama ha citado al expresidente para los días 17 y 18, miércoles y jueves, cuando le interrogará como imputado en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como sobre sus joyas, cuya tasación preliminar es de 1,3 millones.
(Foto de ARCHIVO) Foto de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero JAVI CARRIÓN - EUROPA PRESS 09/6/2019
Zapatero, en una imagen de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Plus Ultraren erreskatean izan zuen ustezko paperari eta atzemandako bitxiei buruz deklaratu du aste honetan Zapaterok
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Agencias | EITB

Última actualización

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declarará como investigado este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.
  
El juez Calama ha convocado para esos días, a las 09:00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y las partes personadas, a una declaración del exlíder socialista que estaba prevista que se celebrase el 2 de junio, pero fue pospuesta después de que la defensa de Zapatero solicitase más tiempo ante la extensión de la causa, alegando que, en el momento de la citación, no tenía acceso al sumario completo.
  
El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos". Según Calama, el expresidente habría puesto "sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
  
Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno español durante la pandemia con 53 millones de euros.

Otra pieza por las joyas incautadas

Por otro lado, el magistrado comunicó este viernes a Zapatero su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".
  
Calama señaló que también tendrá que responder por estos hechos en la declaración. El magistrado acordó realizar una tasación de las joyas que fue encargada a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, con el objetivo de "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Según la tasación preliminar, las joyas tienen un valor de 1,3 millones de euros.

La declaración marcará la semana política

El caso Zapatero incidirá en la agenda política, en especial las sesiones del Congreso, donde la oposición volverá a presionar para lograr un adelanto electoral.

"¿Cuánto tiempo va a mantener esta situación de degradación política?", preguntará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez, el miércoles en la sesión de control al ejecutivo. 

En nombre del PNV, su portavoz Maribel Vaquero, cuestionará al presidente español cómo va a abordar el debate de los presupuestos generales del Estado ,y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le interrogará sobre los "planes del Gobierno a partir de ahora".

 

Audiencia Nacional Corrupción Política Psoe España Política

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