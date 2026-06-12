El juez Calama investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina

El juez del caso Plus Ultra ha abierto una nueva investigación contra el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho en Ferraz, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Joyas que él atribuyó a una herencia de su suegra y su madre y que una tasación preliminar encargada por el juez ha valorado en algo más de 1,3 millones de euros.

Según el atestado de la Policía sobre el registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

Al presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra para que consiguiese el préstamo público de 53 millones de euros en 2021, el magistrado José Luis Calama suma estos nuevos dos delitos que investigará en una pieza separada del procedimiento principal.

Una imputación que llega unos días antes de que Zapatero declare como investigado —el 17 y 18 de junio— en la Audiencia Nacional en una comparecencia que ahora también se centrará en las piezas de joyería que la UDEF halló en una caja fuerte de su oficina en Ferraz el 19 de mayo.

