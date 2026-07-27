Sánchez insiste en un Pacto de Estado frente a la emergencia climática: "Esta sí que es una prioridad nacional"
El presidente del Gobierno español ha asegurado en la presentación de la Red de Refugios Climáticos que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red de Refugios Climáticos y ha asegurado que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática", porque "ésta sí que es una prioridad nacional".
"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha manifestado Sánchez, quien ha comenzado su intervención recordando los incendios que azotan al Estado.
De este modo, las primeras palabras del presidente han sido para "los familiares evacuados, para quienes permanecen confinados y, por supuesto, también para los profesionales que se juegan, literalmente, la vida" sobre el terreno.
Según ha destacado Sánchez, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150 000 hectáreas en España y 13 personas han perdido la vida
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