Homenajean a Pertur en Irun, en el 50 aniversario de su desaparición
Bajo el lema "Pertur. Egia nahi", los allegados del que fuera dirigente de ETA pm recuerdan que su caso no ha prescrito y exigen que se siga investigando.
Los amigos y compañeros de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, han homenajeado este sábado al que fuera dirigente de ETA político-militar (pm) en el Puente Avenida de Irun, declarado Lugar de Memoria Democrática. Bajo el lema “Pertur. Egia nahi”, los allegados del dirigente, desaparecido hace 50 años, han recordado que su caso no ha prescrito.
En el acto han estado presentes representantes del PNV, como el parlamentario Xabier Barandiaran; el exalcalde de San Sebastián y actual colaborador de la Fundación Sabino Arana, Eneko Goia; el director general de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación de Gipuzkoa, Ion Gambra; miembros de Elkarrekin Podemos; el histórico miembro de la izquierda abertzale Joxean Agirre; Mariasun Lasa, hermana de Josean Lasa; y el periodista Martxelo Otamendi.
La presentación del homenaje ha corrido a cargo de Xabier Euzkitze, y ha contado con la participación de los bertsolaris Andoni Egaña y Jon Sarasua, así como el cantante Petti. Asimismo, se ha dado lectura, en euskera, castellano y francés, al documento 'Pertur. Egia nahi'.
Sin entrar en especulaciones ni hipótesis sobre lo que sucedió, los convocantes han reivindicado su derecho a conocer la verdad, porque "se le debe a la dignidad de Eduardo, a su familia y a la sociedad vasca". Por ello, han reiterado su llamamiento a todas aquellas personas que dispongan de información fiable sobre lo ocurrido.
Asimismo, han exigido que se lleven a cabo las investigaciones que no se han realizado durante estas cinco décadas.
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