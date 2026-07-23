Zapatero: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno, sobre el rescate de Plus Ultra"
El expresidente del Gobierno ha señalado que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron un "regalo de cortesía personal" de un país que no ha desvelado.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado con rotundidad ejerciera influencias para el rescate por el Gobierno de la aerolínea Plus Ultra, defendiendo al mismo tiempo que su actividad profesional como consultor siempre "ha sido respetando la legalidad".
"Se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia. Ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del Gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así", ha zanjado en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE'.
Las declaraciones de su socio
Zapatero no ha entrado a valorar la estrategia de defensa con quien fuera su socio, el empresario Julio Martínez Martínez, tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, en la que apuntó al expresidente para el préstamo de 53 millones de euros de Plus Ultra.
También ha rechazado que avisara a Martínez de que el Gobierno iba a aprobar el rescate. "No sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI (...) No intervine en nada de la tramitación. No lo supe", ha dicho.
Asimismo, el expresidente del Gobierno ha señalado que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no ha revelado.
"Son un regalo de cortesía personal, de hace muchos años. No tenían uso ni destino, ni sabíamos el valor", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "nunca ha entrado en una joyería".
El periodista le ha hecho una pregunta más al respecto: "¿Fue un error aceptar las joyas". "Puede ser", ha respondido.
Sobre sus hijas
Asimismo, Zapatero ha insistido en que la empresa de sus hijas, Whathefav, "ha hecho su trabajo" con Análisis Relevante y ha negado de forma taxativa que las haya usado con fines ilícitos.
"Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor", ha expresado taxativo el exdirigente socialista. "Me parece una pregunta increíble", ha añadido durante la entrevista.
Así, el expresidente ha insistido en que sus hijas "han hecho su trabajo" y que "en absoluto" ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. "Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?", ha apostillado.
La respuesta del PSOE
El PSOE ha asegurado este jueves que mantiene su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en TVE y ha exigido que se respete el procedimiento judicial y su presunción de inocencia.
En un comunicado distribuido a los medios unos minutos después de la entrevista, el PSOE ha subrayado que Zapatero ha ofrecido "explicaciones públicas" y ha reafirmado "su inocencia" y que ellos mantienen su apoyo al expresidente.
Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".
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