Zapatero: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno, sobre el rescate de Plus Ultra"

Zapatero no ha entrado a valorar la estrategia de defensa con quien fuera su socio, el empresario Julio Martínez Martínez, tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, en la que apuntó al expresidente para el préstamo de 53 millones de euros de Plus Ultra.

También ha rechazado que avisara a Martínez de que el Gobierno iba a aprobar el rescate. "No sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI (...) No intervine en nada de la tramitación. No lo supe", ha dicho.

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha señalado que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no ha revelado.

"Son un regalo de cortesía personal, de hace muchos años. No tenían uso ni destino, ni sabíamos el valor", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "nunca ha entrado en una joyería".

El periodista le ha hecho una pregunta más al respecto: "¿Fue un error aceptar las joyas". "Puede ser", ha respondido.