Zapatero: "Ez nuen inorekin hitz egin Plus Ultraren erreskateaz, ez SEPIrekin, ezta Gobernuarekin ere"
Zapaterok ukatu egin du aldez aurretik jakin zuenik Gobernuak Plus Ultra erreskatatuko zuela.
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak erabat ukatu du eraginik izan zuenik Gobernuak Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko prozesuan. Aldi berean, defendatu du aholkulari gisa egindako jarduera profesional guztia "legea errespetatuz" garatu duela.
"Inork ezin izango du esan inolako eraginik izan nuenik. Ezta Plus Ultraren erreskateaz inorekin hitz egin nuenik ere, ez SEPIrekin, ez Gobernuarekin. Hori hala da, eta hala frogatuko da", adierazi du TVEko Mañaneros 360 saioan egindako elkarrizketan.
Bazkidearen adierazpenak
Zapatero ez da defentsa estrategiaren balorazioan sartu Julio Martinez Martinez enpresaburuarekin, Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean deklaratu ostean, non presidente ohia Plus Ultra 53 milioi euroko mailegurako apuntatu zuen.
Gobernuak erreskatea onartuko zuela Martinezi abisatzea ere errefusatu du. "Ez nekien SEPIren Kontseiluak zer egingo zuen (...) Ez nuen tramitazioan esku hartu. Ez nuen ezer jakin", esan du.
Era berean, Gobernuko presidente ohiak adierazi du bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako bitxiak, 1,3 milioi eurotan baloratuak, duela urte asko herrialde batek emandako "kortesiazko opari pertsonala" izan zirela. Herrialdearen izena ez du esan nahi izan.
"Duela urte askoko kortesiazko opari pertsonal bat dira. Ez zuten erabilerarik ez helmugarik, eta ez genekien zer balio zuten", adierazi du. Era berean, gaineratu du "inoiz ez" dela bitxi denda batean sartu.
Kazetariak beste galdera bat ere egin dio afera honetaz: "Akatsa izan zen bitxiak onartu izana?". "Agian bai", erantzun du.
Alaben kasua
Zapaterok azpimarratu du, halaber, haren alaben Whathefav enpresak "bere lana egin" zuela Analisis Relevanterentzat, eta erabat ukatu du legez kanpoko helburuekin erabili dituenik.
"Falta zena izango litzateke nire alabak testaferro izaten saiatu izana. Mesedez", adierazi du irmo buruzagi sozialista ohiak. "Galdera hori sinestezina iruditzen zait", gaineratu du.
Horrela, berriz ere nabarmendu du haren alabek "beren lana egin" zutela, eta "inola ere ez" duela Analisis Relevante sozietatea erabili dirua haiei desbideratzeko. "Nire alabek beren lana egin izan dute. Hori guztia frogatuta geratuko da, eta, oro har, zuhurtziaz jokatu beharko genuke, ezta?", amaitu du.
PSOEk ostegun honetan adierazi du Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia babesten jarraitzen duela, TVEn eskainitako elkarrizketaren ostean, eta prozedura judiziala nahiz errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko eskatu du.
Hedabideetara bidalitako ohar batean, elkarrizketa amaitu eta minutu gutxira, PSOEk nabarmendu du Zapaterok "azalpen publikoak" eman dituela eta "bere errugabetasuna" berretsi duela. Era berean, presidente ohia babesten jarraitzen dutela azpimarratu du.
Sozialisten arabera, alderdiak "lehen egunetik defendatu duen jarrera bera" mantentzen du: "Erabateko errespetua prozedura judizialari eta errugabetasun-presuntzioaren defentsa".
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