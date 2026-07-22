KATALUNIAKO PROZESUA

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Puigdemont, Comin eta Puigek Espainia salatu dute Europako Batzordearen aurrean, amnistia legea ez aplikatzeagatik

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako amnistia legeari oniritzia eman ondoren, Kontu Auzitegiak akusazioei eta defentsei galdetu die aukerarik ote dagoen Kataluniako independentzia-prozesuagatik zigortutako 30 bat goi karguduni amnistia ez aplikatzeko. 

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante una reunión con el presidente de la Generalitat, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). Illa, quién ha promovido la reunión, ha remarcado su intención de tenerla con la voluntad de mandar un mensaje de diálogo, además ayer 1 de septiembre, lamentó no poder recibir al expresidente catalán en el Palau de la Generalitat al no aplicarse la ley de amnistía. Jasper Jacobs / Europa Press 02/9/2025
Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiak eta Toni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiek Espainiaren aurkako salaketa jarri dute Europako Batzordean, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako amnistia legeari oniritzia eman ondoren Kontuen Auzitegiak amnistia aplikatzeari uko egin diolako. 

Pasa den astelehenean Kontuen Auzitegiak igorritako probidentzia batean, akusazioei eta defentsei galdetu die ea posible den Kataluniako Gobernuko 30 goi kargudun izandakoei amnistia ez aplikatzea Europar Batasuneko funtsak erabili zituztela argudiatuta. Horri erantzunez, Gonzale Boye abokatuak idatzi bat bidali dio astearte honetan Europako Batzordearen idazkari nagusiari, Puigdemont, Comin eta Puigen izenean. 

Salaketa horretan, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 258. artikuluan aurreikusitako arau hauste prozedura abiatzea eskatu dute, EBko Justizia Auzitegiak amnistiari oniritzia eman arren Kontuen Auzitegiak epaia aplikatu ez duelako. 

Kontuen Auzitegiak, salaketaren arabera, EBko Tratatuaren 4. artikulua (estatuek leial jokatu behar dutela zehazten du), 19. artikulua, eta EBko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikulua urratu ditu. 

Defentsaren abokatuaren arabera, Kontuen Auzitegiaren erabakiaren ondorioz bertan behera gelditu da amnistia aplikatzeko bi hilabeteko epea, eta bien bitartean hirurei ezarritako 9,5 milioi euro baino gehiagoko kautelazko neurriak mantenduko dira. 

Hori dela eta, "premiaz" Espainiari dei egin diezaiola eskatu dio Europako Batzordeari. 

Kataluniako prozesuaren epaiketa Carles Puigdemont Politika Katalunia Amnistia Legea

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