Andy Burnhamek Gobernu britainiarraren buruzagitza hartuko du astelehen honetan
Astelehen honetan, Andy Burnhamek Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartuko du, joan den ostiralean Alderdi Laboristako buru izendatu ostean. Orain arte Manchesterreko alkate izan denak Keir Starmerren lekukoa hartuko du, hark dimititu eta gero.
Burnhamek erreforma ekonomiko sakona agindu du ekonomia suspertzeko erronkari aurre egiteko, eta aldaketa handiak iragarri ditu alor horretan. Horrela, aurrezten hasteko, nortasun agiri digital berria ezartzeko plana bertan behera utzi du.
Testuinguru horretan, Erresuma Batuak ikusmin handiz espero du Ekonomia Ministerioa nork beteko duen jakitea. Hasiera batean, Ed Miliband egungo Segurtasun Energetikoko Estatu idazkaria izango zela uste zen, baina Miliband Ipar itsasoan, Eskoziako kostaldean, gasa eta petrolioa ustiatzeko lizentzia berriak onartzearen aurka agertu zen.
Hedabide batzuek diotenez, Andy Burnhamek onar ditzake lizentzia horiek, eta, erabaki horren ondorioz, Shabana Mahmood egungo Barne ministroa hauta lezake Ekonomia saileko arduradun gisa.
Zazpi lehen ministro
Burnham zazpigarren lehen ministroa izango da 2016tik, Brexita erreferendum bidez onartu zenetik, eta ibilbide 'espres' a egin du Downing Streeteko 10. zenbakiraino: hilabete pasatxoan dimisioa eman du Manchesterreko alkate gisa, diputatu hautatu dute, geroago buruzagi laborista izendatu dute, eta, azkenik, gobernuburu. Aldaketa azkar horien eraginez, Alderdi Laboristak ez du aukerarik izan partiduaren noranzko joerari buruzko ideien eztabaida planteatzeko.
Horrela, ikusteko dago herrialdeak zer jarrera hartuko duen berrindustrializazioaren, deszentralizazio politikoaren edo langile-klaseen erosteko ahalmena indartzearen arloan. Baita ere, orientazio berari eutsiko dion migrazio-politiken eta kanpo-politikaren esparruan.
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