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Andy Burnham Erresuma Batuko Alderdi Laboristako buru izendatu dute, Starmerren ordez

Astelehenean hartuko du Erresuma Batuko lehen ministro kargua. Aurretik, ordea, Starmer Buckingham jauregira joango da, eta dimisioaren berri emango dio Karlos III.a erregeari.

London (United Kingdom), 17/07/2026.- Incoming British Prime Minister Andy Burnham departs a 'Special Labour Party Conference' after being announed Labour Party leader in London, Britain, 17 July 2026. Burnham will become British Prime Minister 20 July. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Andy Burnham, Erresuma Batuko Alderdi Laboristako burua. Artxiboko argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andy Burnham 56 urteko Manchesterreko alkate ohia izendatu dute ofizialki Erresuma Batuko Alderdi Laboristako buru, Keir Starmerren ordez, eta astelehenean Erresuma Batuko lehen ministro izendatuko dute.

Izan ere, ostiral honetan bertan, Shabana Mahmood Batzorde Nazional Exekutiboko idazkari nagusiak Starmer ordezkatzeko barne hauteskundeen emaitzak iragarri ditu.

Burnhamek bere kideen babes zabala lortu du, Komunen Ganberako talde laborista osatzen duten 403 diputatuetatik 379ren abala lortu baitu, baita gobernuan dagoen alderdira afiliatutako 11 sindikatuetatik 8rena ere.

Starmerrek dimisioa aurkeztu zuen ekainaren 22an, bi urtez boterean egon ostean, inkestetan behera egin eta maiatzeko eskualdeko eta tokiko hauteskundeetan porrot historikoa jaso ostean.

Alderdiaren lehen hitzaldian, Burnhamek laboristen balio tradizionaletan oinarritutako Gobernu baten aldeko apustua egin zuen, berrikuntza ekonomikorako, kontrol publiko handiagorako, berrindustrializaziorako eta tokiko komunitateei boterea itzultzeko programa zabal batekin.

"Zalantzarik gabe laboristak izango gara gure lehentasunetan eta hartzen ditugun erabakietan, pertsonak eta lurraldeak egiten dugun guztiaren erdigunean jarrita", adierazi du buruzagi berriak, eta Estatuaren deszentralizazioa bere proiektu politikoaren ardatz bihurtu du.

Burnhamen esanetan, Erresuma Batuak "erabaki oker batzuk hartu zituen 1980ko hamarkadan", "botere politikoa zentralizatu eta botere ekonomikoa pribatizatu zirenean", eta eredu horren lau hamarkadaren ostean "bide berri bat" irekitzeko beharra defendatu du.

Bere helburua herrialdeko eskualde guztietan hazkunde ekonomikoa bultzatzea eta tokiko komunitateei kontrola itzultzea dela azpimarratu du, Manchester Handiko alkate izan zen garaian bultzatu zuen lurralde-garapenaren eredua jarraituz.

Halaber, Erresuma Batuko Alderdi Laborista batuagoa aldarrikatu du, bere zerbitzu publikoko misioan zentratua, eta Erresuma Batuko "iparralderako eta hegoalderako, Eskoziarako, Galeserako eta Ipar Irlandarako, eta herri zein hiri bakoitzerako" gobernatzeko konpromisoa hartu du.

Era berean, Burnhamek orain arte egindako lana eta lortutako guztia eskertu dio Starmerri, laboristak agintera itzuli zituelako gehiengo osoarekin 2024an, eta "agintea hartzeko prest" dagoela ziurtatu du.

Astelehenean hartuko du Erresuma Batuko lehen ministro kargua, protokoloak agintzen duen bezala. Aurretik, ordea, Starmer Buckingham jauregira joango da, eta dimisioaren berri emango dio Karlos III.a erregeari. Orduan, erregeak gobernua osatzera gonbidatuko du buruzagi laborista berria.

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