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Iranek ohartarazi du Ekialde Hurbileko "azpiegitura guztiak" suntsituko dituela AEBk harenak erasotuz gero

AEBk hainbat egun daramatza Iranen aurkako erasoak egiten, elkar ulertzeko akordioa urratu izana egotzita. Teheranek, ordea, ukatu egin du akusazioa, su-etena behin eta berriz urratu dela salatu du, eta erasoekin erantzun du, AEBk eskualdean dituen interesen aurka.

(Foto de ARCHIVO) 25 April 2026, Lebanon, Tyre: People walk among wreckage of destroyed buildings caused by Israeli air strikes on the southern Lebanese port city of Tyre. Israel continued its intensive bombardment despite announcements by US President Donald Trump that a peace deal between the US and Iran is on the verge of being signed. Tehran is waging a campaign to preserve Lebanon as its last bastion of influence on the Mediterranean, as it seeks to end Hezbollah's war with Israel on its own terms. Photo: Stringer/dpa 25/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Libano hegoaldean suntsitutako eraikinak, Israelek egindako eraso armatuen ondorioz . Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iranek ohartarazi du Ekialde Hurbileko azpiegitura guztiak suntsituko dituela AEBk haren instalazioei eraso egiten badie. Ebrahim Zolfaqari Irango Indar Armatuen bozeramailearen esanetan, Teheranen erantzuna orain artekoa baino gogorragoa eta suntsitzaileagoa izango litzateke.

Zolfaqarik adierazi du AEBren edozein erasoaldi eskualdeko azpiegituren aurkako eraso zabalekin erantzungo dutela, eta nabarmendu du Irango Indar Armatuak prest daudela indar handiagoz erantzuteko. Era berean, azpimarratu du Iranek ez duela Washingtonen presioen aurrean amore emango.

Bestalde, Irango agintari militarrek berriro adierazi dute Ormuzko itsasartea "lerro gorria" dela herrialdearentzat. Hala, Iranek bide estrategiko horren gainean aldarrikatzen duen esparru juridikoa errespetatzen ez badu AEBk, itsasartea itxita mantenduko dutela ohartarazi dute, eta gaineratu dute Irango Indar Armatuek eremua kontrolatzeko gaitasuna dutela.

AEBk hainbat egun daramatza Iranen aurkako erasoak egiten, elkar ulertzeko akordioa urratu izana egotzita. Teheranek, ordea, ukatu egin du akusazioa, su-etena behin eta berriz urratu dela salatu du, eta erasoekin erantzun du, AEBk eskualdean dituen interesen aurka. Horrek guztiak bake akordio baterako negoziazioak bertan behera geratzeko aukera areagotu du.

Iranek ez du baztertzen AEBk eragindako gerra berri bati edo gehiagori aurre egin behar izatea. Haren esanetan, kanpaina hibridoa hastear da, eta bonbardaketak ez ezik, hilketak, mertzenarioak, zibererasoak eta probokazioak ere inplikatuko lituzke Errepublika Islamikoaren baitan.

Munduko Futbol Txapelketa amaitu bezain laster abiaraziko luke kanpaina armatua Washingtonek, Teherango iturri diplomatikoen arabera. Aukera guztiak aurreikusi dituztela jakinarazi dute, eta otsailaren 28an baino prestatuago daudela ziurtatu dute, orduan AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoa abiatu baitzuten.

Donald Trump AEBko presidenteak eta Masud Pezeshkian Irango presidenteak ekainaren 17an sinatu zuten elkar ulertzeko memoranduma 'in extremis' iritsi zen, AEBk ezarritako epea betetzen ari zenean.

Teheranetik diote beti utziko dutela bide diplomatikoa irekita, baina ez dutela AEBrekin zuzenean negoziatuko, eta horrelako edozein garapen gatazkako bitartekari nagusien eskutik iritsiko dela, hau da, Pakistanen, Omanen edota Qatarren eskutik.

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