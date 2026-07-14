Tentsioa gora Persiar golkoan, AEBk Irani eraso egin eta Ormuzen itsas blokeoa berrezarri ondoren
Hirugarren egunez jarraian, AEBk eraso egin die helburu militarrei Iranen eta horrek, errepresalia gisa, base eta posizio estatubatuarrei eraso egin die Bahrainen eta Jordanian. Trumpek konpentsazioak eskatu dizkie golkoko herrialdeei emandako laguntzagatik, eta, bien bitartean, petrolioaren prezioa ekainaren erdialdeko balioetara igo da.
AEBk Iranen aurkako kanpaina militarra gogortu du, eta hirugarren gauez jarraian egin dio eraso herrialdeari, Irango gaitasun militarra murriztea, Israelen aurkako mehatxuak saihestea eta Ormuzeko itsasartean itsas garraioaren gaineko kontrola indartzea helburu duten operazioetan.
Joan den astetik ari da tentsioa goraka, Errepublika Islamikoarekin ekainaren 17an sinatutako su-eten akordioa amaitutzat eman zuenetik Trumpek, elkarri akordioa urratu izana leporatu ostean.
Donald Trump AEBko presidenteak Errepublika Islamikoaren aurkako itsas blokeoa berriro martxan jarri eta herrialdea "oso gogor" kolpatuko zutela ziurtatu eta ordu batzuetara iritsi da eraso egun berri hau.
AEBko Komando Zentralaren arabera (Centcom), indar estatubatuarrek Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa eta Bandar Abbasen kokattako helburuei egin die eraso, kostaldea defendatzeko sistemen, eta misil eta dron instalazioen kontra doitasunezko munizioa erabiliz, Teheranek itsas garraio komertzialari eraso egiteko duen gaitasuna murrizten jarraitzeko helburuarekin.
Irango Guardia Iraultzaileak bere gain hartu ditu bart goizaldean AEBren Jufairko itsas basearen (Bahrain) aurka egindako erasoa -Armadaren Komando Zentralaren eta AEBren Bosgarren Flotaren egoitza da hori-, bai eta AEBk Jordanian dituen posizioen aurka egindakoak ere. Washingtonek Irango lurraldearen hegoaldeko kostaldean eta enklabe militar estrategikoen aurka egindako azken erasoei erantzun gisa egin ditu erasoak.
Bestalde, Arabiar Emirerri Batuetako (EAU) agintariek Mombasa eta Al Bahia petrolio-ontzi emiratiarrak gurutzontzi-misilekin erasotzea leporatu diote Irani, Ormuzeko itsasartean. Adierazi dutenez, erasoan Mombasako tripulatzaile indiar bat hil da, eta beste zortzi pertsona (sei indiar eta bi ukrainar) zauritu dira, horietako lau larri.
Trumpek konpentsazioak eskatu ditu
AEBk itsas blokeoa ezarriko du atzera gaurtik Ormuzen, Donald Trumpen aginduz. Armadak azpimarratu duenez, Centcomeko indarrek "blokeoa betearaziko dute Irango portuetara edo kostaldeetara doazen itsasontzien aurka", baina "blokeoa urratzen ez duten eta Washingtonen baldintzak betetzen dituzten ontzientzat eskualdeko uren bidezko trafikoaren fluxua babesten" jarraituko duela agindu du.
Hala ere, keinu altruista izatetik urrun, Trumpek % 20ko konpentsazioa eskatu du Ormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontziak babesteagatik; zehazki, Saudi Arabiari, Arabiar Emirerri Batuei, Qatarri, Bahraini, Kuwaiti eta Israeli eskatu die konpentsazioa, AEBko armadak Asia mendebaldean emandako laguntzagatik.
Petrolioa 85 dolarretik gorakoa da
Persiar Golkoan AEBren eta Iranen arteko tentsio gorakadak eta Ormuzeko itsasartea berriro blokeatzeko aurreikuspenen aurrean, Brent petrolio upelaren kotizazioa 85 dolarretik gora igo da, eta, beraz, ekainaren erdialdetik izan duen preziorik altuenera iritsi da.
Zehazki, Europarako erreferentziazko petrolio upelaren kostua 85,66 dolarrera iritsi da astearte honetan, atzoko itxieran markatutako prezioa baino % 2,8 garestiagoa eta azken hilabetean izan den handiena.
Zure interesekoa izan daiteke
Sute batek Fontainebleauko baso ezagunaren zati bat kiskali du, eta litekeena da nahita piztutakoa izatea
Fontainebleauko basoan, Parisko hego-ekialdean, piztutako sute batek 800 hektarea inguru erre ditu dagoeneko, Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak astelehen honetan adierazi duenez.
Von der Leyen, sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina ezartzearen alde
Europar Batasunak haurrak Interneten babesteko har ditzakeen neurriei buruz aditu talde batek egindako txostenean oinarritutako proposamena da.
Iranek eta AEBk gogortu egin dituzte erasoak
AEBko indarrek Iranen aurka egindako erasoek Guardia Iraultzailearen erantzuna jaso dute, eta AEBren baseen aurka jo dute Ekialde Hurbileko zenbait herrialdetan.
27 pertsona hil dira Thailandian, Bangkokeko taberna batean izandako sutean
Dozenaka pertsona zauritu dira eta hogei inguru egoera kritikoan daude. Biktimak identifikatzeko lanean ari dira agintariak eta uste dute aire girotuko unitate batean izandako zirkuitulabur batek eragin duela sutea.
Ormuz "indarrez" kontrolatuko duela agindu du Iranek, Qatar, Oman eta Bahrain bonbardatu ostean
AEBrekin tentsioa areagotzen ari da, eta Washingtonek gutxienez 140 bonbardaketa egin ditu Iranen aurka.
Irango buruzagi gorenak Khameneiren heriotzarengatik mendekua hartuko duela agindu du
Zazpi egunotan aitaren hileta ospakizunetan parte hartu duten dozenaka mila herritarrei idatziz eskertu die Mojtaba Khameneik. Ali Khamenei hil zutenetik, ez da jendaurrean azaldu.
Trumpek onartu egin du Iranekin elkarrizketak berriro hastea, baina su-etena "amaitu" dela ohartarazi dio Teherani
Iranek, berriz, ukatu egin du AEBrekin elkarrizketa berriak eskatu izana. Bestalde, Iran "inoiz ez bezala" bonbardatzeko agindua eman dio AEBko presidenteak Pentagonoari, Errepublika Islamikoaren "konplot" baten ondorioz hiltzen badute.
Ali Khamenei aiatola Mashhaden lurperatu dute, sei eguneko hileta-zeremonien ostean
Irango lider gorena zenaren ehorzketarekin bukatutzat eman dituzte sei eguneko hileta-zeremoniak. Jendetza bildu da Irango kaleetan, eta erregimenak indar eta batasun irudia erakutsi nahi izan du.
NATOren goi-bileraren ostean Espainia "oso eskuzabal" aritu dela esan du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak Aliantza Atlantikoaren "ordainketa ugari" egiteko eskaerari erantzun dio, eta aliatuek Ankaran egindako bileraren ostean erakutsitako batasuna goraipatu du.