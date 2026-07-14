AEB eta Iran

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Tentsioa gora Persiar golkoan, AEBk Irani eraso egin eta Ormuzen itsas blokeoa berrezarri ondoren

Hirugarren egunez jarraian, AEBk eraso egin die helburu militarrei Iranen eta horrek, errepresalia gisa, base eta posizio estatubatuarrei eraso egin die Bahrainen eta Jordanian. Trumpek konpentsazioak eskatu dizkie golkoko herrialdeei emandako laguntzagatik, eta, bien bitartean, petrolioaren prezioa ekainaren erdialdeko balioetara igo da.

(Foto de ARCHIVO) March 31, 2026, Strait Of Hormuz, International Waters: Satellite view of the narrow Strait of Hormuz between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, separating Iran, above, and the Arabian Peninsula, below, December 2, 2020, in Earth Orbit. Only about 21 miles (34 km) wide at the narrowest point and roughly 96 miles (155 km) long, about thirty percent of the world's seaborne oil and nearly one-quarter of the liquified natural gas supply passes through this strait. Europa Press/Contacto/Modis Team/Nasa Gsfc 31/3/2026

Ormuzeko itsasartea, Persiar golkoan. Argazkia: Europa Press.

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EITB

Azken eguneratzea

AEBk Iranen aurkako kanpaina militarra gogortu du, eta hirugarren gauez jarraian egin dio eraso herrialdeari, Irango gaitasun militarra murriztea, Israelen aurkako mehatxuak saihestea eta Ormuzeko itsasartean itsas garraioaren gaineko kontrola indartzea helburu duten operazioetan.

Joan den astetik ari da tentsioa goraka, Errepublika Islamikoarekin ekainaren 17an sinatutako su-eten akordioa amaitutzat eman zuenetik Trumpek, elkarri akordioa urratu izana leporatu ostean. 

Donald Trump AEBko presidenteak Errepublika Islamikoaren aurkako itsas blokeoa berriro martxan jarri eta herrialdea "oso gogor" kolpatuko zutela ziurtatu eta ordu batzuetara iritsi da eraso egun berri hau.

AEBko Komando Zentralaren arabera (Centcom), indar estatubatuarrek Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa eta Bandar Abbasen kokattako helburuei egin die eraso, kostaldea defendatzeko sistemen, eta misil eta dron instalazioen kontra doitasunezko munizioa erabiliz, Teheranek itsas garraio komertzialari eraso egiteko duen gaitasuna murrizten jarraitzeko helburuarekin.

Irango Guardia Iraultzaileak bere gain hartu ditu bart goizaldean AEBren Jufairko itsas basearen (Bahrain) aurka egindako erasoa -Armadaren Komando Zentralaren eta AEBren Bosgarren Flotaren egoitza da hori-, bai eta AEBk Jordanian dituen posizioen aurka egindakoak ere.  Washingtonek Irango lurraldearen hegoaldeko kostaldean eta enklabe militar estrategikoen aurka egindako azken erasoei erantzun gisa egin ditu erasoak. 

Bestalde, Arabiar Emirerri Batuetako (EAU) agintariek Mombasa eta Al Bahia petrolio-ontzi emiratiarrak gurutzontzi-misilekin erasotzea leporatu diote Irani, Ormuzeko itsasartean. Adierazi dutenez, erasoan Mombasako tripulatzaile indiar bat hil da, eta beste zortzi pertsona (sei indiar eta bi ukrainar) zauritu dira, horietako lau larri.

Trumpek konpentsazioak eskatu ditu

AEBk itsas blokeoa ezarriko du atzera gaurtik Ormuzen, Donald Trumpen aginduz. Armadak azpimarratu duenez, Centcomeko indarrek "blokeoa betearaziko dute Irango portuetara edo kostaldeetara doazen itsasontzien aurka", baina "blokeoa urratzen ez duten eta Washingtonen baldintzak betetzen dituzten ontzientzat eskualdeko uren bidezko trafikoaren fluxua babesten" jarraituko duela agindu du.

Hala ere, keinu altruista izatetik urrun, Trumpek % 20ko konpentsazioa eskatu du Ormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontziak babesteagatik; zehazki, Saudi Arabiari, Arabiar Emirerri Batuei, Qatarri, Bahraini, Kuwaiti eta Israeli eskatu die konpentsazioa, AEBko armadak Asia mendebaldean emandako laguntzagatik.

Petrolioa 85 dolarretik gorakoa da

Persiar Golkoan AEBren eta Iranen arteko tentsio gorakadak eta Ormuzeko itsasartea berriro blokeatzeko aurreikuspenen aurrean, Brent petrolio upelaren kotizazioa 85 dolarretik gora igo da, eta, beraz, ekainaren erdialdetik izan duen preziorik altuenera iritsi da.

Zehazki, Europarako erreferentziazko petrolio upelaren kostua 85,66 dolarrera iritsi da astearte honetan, atzoko itxieran markatutako prezioa baino % 2,8 garestiagoa eta azken hilabetean izan den handiena.

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