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Iranek eta AEBk gogortu egin dituzte erasoak

AEBko indarrek Iranen aurka egindako erasoek Guardia Iraultzailearen erantzuna jaso dute, eta AEBren baseen aurka jo dute Ekialde Hurbileko zenbait herrialdetan.

(Foto de ARCHIVO) November 18, 2023, Tehran, Iran: An Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) force waves an Iranian flag during an anti-Israeli rally to show their solidarity with the people of Gaza at Enqelab-e Eslami (Islamic Revolution) Square in Tehran. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023 and the Israeli strikes on the Palestinian enclave that followed it. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 18/11/2023
Irango Guardia Iraultzailea. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbileko tentsioak gora egin du astelehen honetan, AEBren eta Iranen arteko eraso eta kontraerasoekin. Washingtonek iragarria zuen bonbardaketa olde berri izango zela Irango dozenaka helburu militarren aurka, eta Teheranek misilekin eta droneekin erantzun die AEBren Armadak Jordanian, Bahrainen, Kuwaiten eta Omanen erabiltzen dituen baseen aurka egindako erasoekin.

AEBko Komando Zentralak (CENTCOM) ziurtatu egin du "dozenaka helburu" jo dituela  munizio zehatzarekin, Iranek Ormuzko itsasarteko itsas trafikoa kontrolatzeko duen gaitasuna murrizteko. Erasotako baliabideen artean, lehen aldiz, aireko defentsa sistemak jo dituzte, eta baita kostaldeko radarrak, misil eta drone baliabideak eta ontzi arinak ere.

Ordu batzuk geroago, Irango Guardia Iraultzaileak AEBren Armadaren baseen aurkako erantzuna iragarri du. Teheranek baieztatu du Jordanian, Bahrainen, Kuwaiten eta Omanen egin dituela erasoak, erregai biltegiak, defentsa sistemak eta aginte zentroak joz.

Herrialde horietako agintariek baieztatu egin dute erasoak izan direla, baina xehetasunik eman gabe. Jordaniako Armadak jakinarazi duenez, Irandik jaurtitako lau misil atzeman eta suntsitu dituzte. Bahrainek, berriz, alarma-sirenak aktibatu ditu eta herritarrei babesa bilatzeko eskatu die. Kuwaitek ere jakinarazi du bere "aurkako erasoak" atzeman dituela.

Guardia Iraultzailearen arabera, AEBren bonbardaketei emango dien erantzunaren lehenengo fasea izan da. Gainera, Ormuzko itsasartea Irango lurraldearen parte dela adierazi du berriz, eta esan egin du erasoekin jarraitu behar duela Washingtonek bertako operazioei eta presentzia militarrari eusten badie.

Horren aurrean, AEBk azpimarratu du bere helburua Iranek itsasartea igarotzen duten ontziei erasorik ez egitea dela, eta ez du onartuko herrialde pertsiarrak itsasartea kontrolatzeko "eskumena" izatea.

Iranek Ormuzko gaineko kontrola "indarrez" bermatuko duela agindu du, Qatar, Oman eta Bahrain bonbardatuta
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