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27 pertsona hil dira Thailandian, Bangkokeko taberna batean izandako sutean

Iragarkia
BANGKOK (Thailand), 12/07/2026.- Rescue workers recover the bodies of fire victims outside the burned pub following a fire in Bangkok, Thailand, 13 July 2026. At least 27 people were killed after a fire engulfed the pub, according to Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT ATTENTION: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka pertsona zauritu dira eta hogei inguru egoera kritikoan daude. Biktimak identifikatzeko lanean ari dira agintariak eta uste dute aire girotuko unitate batean izandako zirkuitulabur batek eragin duela sutea. 

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