Trumpek onartu egin du Iranekin elkarrizketak berriro hastea, baina su-etena "amaitu" dela ohartarazi dio Teherani
Halaber, Iran "inoiz ez bezala" bonbardatzeko agindua eman dio AEBko presidenteak Pentagonoari, Errepublika Islamikoaren "konplot" baten ondorioz hiltzen badute.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak ostiral honetan iragarri duenez, Iranekin elkarrizketak hasiko dituzte berriro, baina Errepublika Islamikoari ohartarazi dio erabaki horrek ez duela aurreko su-etena berrezarriko, aste honetan Ormuzko itsasartean izandako tentsioek eta bi herrialdeen arteko eraso armatuek hautsi baitute.
"Irango Errepublika Islamikoak elkarrizketekin jarraitzeko eskatu digu, baina AEBk argi utzi die aurreko su-etena bertan behera geratu zela", adierazi du Trumpek sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
Ostegunean, AEBko agintariak aurreratu zuen bazuela Irango hurbilketen berri, krisiaren gertakari berri honi amaiera emateko "akordio batera iristeko", baina berehala adierazi zuen ez zuela konfiantzarik Teheranen asmoen inguruan.
Gatazka honetan eraso militarrak areagotzeko aukerari dagokionez, Trumpek azpimarratu du "oso azkar" irabaziko lukeela, AEBk dagoeneko "militarki irabazi" duelako. "Oso gutxi geratzen zaie (irandarrei)", esan du Trumpek, Ankaran, NATOren goi-bileran parte hartu ostean.
Trumpen ultimatuma
Halaber, Iran "inoiz ez bezala" bonbardatzeko agindua eman dio AEBko presidenteak Pentagonoari, Errepublika Islamikoaren "konplot" baten ondorioz hiltzen badute.
"Jarraibideak eman ditut: zerbait gertatzen bada, Iran inoiz ez bezala bonbardatu ditzatela", azpimarratu du AEBko presidenteak, hiltzeko balizko plan bati buruz galdetu diotenean.
"Espero dut faltan sumatzea", gaineratu du, balizko hilketa horri buruz galdetu diotenean. Hala ere, agintariak aditzera eman du ez dutela asmo horien inguruko berririk.
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