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Ali Khamenei aiatola Mashhaden lurperatu dute, sei eguneko hileta-zeremonien ostean

Iragarkia
Jamenei argazkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango lider gorena zenaren ehorzketarekin bukatutzat eman dituzte sei eguneko hileta-zeremoniak. Jendetza bildu da Irango kaleetan, eta erregimenak indar eta batasun irudia erakutsi nahi izan du. 

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